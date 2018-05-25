8 فرق في خماسيات المؤسسات

أعلنت لجنة كرة القدم مشاركة 8 فرق في بطولة خماسيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية وذلك عقب إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة، واعتمدت اللجنة المنظمة الاثنين المقبل موعداً لانطلاقة مباريات البطولة على ملعب الخيمة الرمضانية بنادي الضباط وتستمر حتى 3 يونيو المقبل.

وتشارك في البطولة فرق الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» وشرطة أبوظبي ودائرة المالية وأدنوك وبلدية منطقة الظفرة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح خليل البلوشي رئيس لجنة كرة القدم ببطولة زايد الرياضية، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع ممثلي الفرق المشاركة في بطولة كرة القدم للمؤسسات الحكومية وبإشراف لجنة الحكام المعتمدة في البطولة لعرض اللوائح التحكيمية والفنية المعتمدة في البطولة.

من جهة أخرى وعلى صعيد منافسات خماسيات كرة القدم للسيدات تأهلت فرق رويال (A) ورويال (B) ومنتخب الإمارات (A) ومنتخب الإمارات (B) إلى الدور نصف النهائي من البطولة.