فرق الإمارات جاهزة لمونديال الدراجات المائية

أكملت فرق الإمارات جاهزيتها للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، التي تقام في مدينة جاليبولي الإيطالية، ابتداءً من اليوم حتى بعد غد الأحد.

حيث تشارك مؤسسة الفيكتوري تيم في البطولة بعد إعلان تعاقد المؤسسة مع البطل العالمي النمساوي كيفين رايتير، ليقود أحدث إنتاج للمؤسسة في فئة واقف محترفي جي بي. ومن جهته يستهل فريق أبوظبي مشاركته القوية لراشد الملا بطل فريق أبوظبي ونجم الحركات الاستعراضية وثالث العالم عن الموسم الماضي في البطولة.

مرحلة الفحص

وتشهد البطولة اليوم مرحلة الفحص الفني للدراجات المشاركة، والتسجيل أيضاً في المنافسة في كافة فئات الحدث، وتقام من خلال البطولة ثلاث فئات معتمدة في فئة سكي ديفيجن رجال، وفئة سكي ديفيجن نساء وفئة الفري ستايل أو الحركات الاستعراضية.

يذكر أن راشد الملا قد أنهى مشاركته في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في المركز الأول، بعد أن حقق ألقاب الجولات السبع للبطولة، وكانت خير إعداد له وتحضير قبل الانتقال إلى بطولة العالم في مرحلة الصيف التي تبدأ من مدينة جاليبولي.

سعادة كبيرة

من جانبه أبدى المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتير، قائد دراجة فيكتوري تيم، سعادته الغامرة بخوض تجربة احترافية جديدة مع مؤسسة الفيكتوري تيم.

مؤكداً أن هذا الأمر يمهّد لشراكة متينة، من شأنها أن تدعمه كثيراً في مشوار البطولة العالمية هذا العام وتزيد من فرص تألقه في الحدث. وأكد أنه سعيد أكثر باهتمام مجلس الإدارة ومتابعته مشواره ودعمه بمنتج متميز هي الدراجة المائية التي سيشارك بها في الحدث.

1186

1186 نقطة هي رصيد راشد الملا في ترتيبه في التصنيف العالمي لمتسابقي الدراجات المائية، وهو التنصيف الذي وضعه حالياً في المركز السادس ليكون الاسم العربي الوحيد في موقع الاتحاد الدولي ضمن العشرة الأوائل.