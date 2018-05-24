أجواء «ناس»

يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
لم ينس التطور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه..
لم تقتصر إسهامات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، على مجال بعينه، حيث كانت بصماته واضحة في تطور شتى مجالات الحياة في الدولة..
حسناً فعل اتحاد كرة القدم باعتماد لائحة خاصة تُعنى بالتوثيق التاريخي للبطولات والإنجازات لأنديتنا، الخطوة وإن وصلت متأخرة وتم تحديدها ..
أرسى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قواعد الاهتمام بالرياضات التراثية ومنها سباقات الهجن..
في إطار سلسلة الحلقات التوثيقية التي تقدمها «البيان» في عام زايد عن حكيم العرب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم واقعة طريفة كان بطلها حارس مرمى فريق أتلتيكو باراناينسي.
شاركت "مكة" ابنة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، في الاحتفال بفوز والدها بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز 32 هدفًا فى "البريميرليغ".
تسلم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" فى الموسم الحالى
في سابقة فريدة منها أشادت مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم بمبادرة الألعاب الحكومية في دبي ويعلنون بالصوت
أصدرت السلطات اليونانية أمس مذكرة توقيف بحق رئيس نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس لدخوله أرض ملعب مباراة فريقه ضد ضيفه أيك أثينا مسلحاً بمسدس.
اعتدى مشجعون لفريق جو أهيد إيغلز على لاعبي المنافس غرافشاب، عقب مباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.
لمشاهدة ملف "دورة ند الشبا" بصيغة الــ PDF أضغط هنا اقرأ ايضاً: ـــ الشقيقان «إف3-أ» و«إف3» في نهائي «الطائرة» الليلة
أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتسمية نسخة هذا العام من بطولة نادي
قدّمت دورة ند الشبا، نموذجاً جديداً لدورها الفعال في اكتشاف المواهب، من خلال عبد الجليل البلوشي، لاعب كرة الطائرة، الذي
تصدر فريق هيئة إستاد القاهرة الدولي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلال مشاركته في بطولة دورة ند الشبا الرياضية لكرة
يلتقي الشقيقان «إف3-أ» و«إف3» في نهائي مثير ببطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الليلة بداية من العاشرة ليلاً بالصالة
أكّد بدر حبيب حسن، مقرر لجنة الحكام في بطولة الطائرة تخصيص 14 حكماً، بينهم 6 يحملون شارات دولية، و6 مراقبي خطوط، وحكماً
شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق مشاركة شرطة دبي في التحدي العالمي لنبض فيرجن، بحضور
أكد نجم المنتخب الوطني الأسبق ولاعب فريق الفهود محمد عمر، أن استعادة الفريق لغة الانتصارات عقب الفوز على شباب كاتالونيا
يعتقد هاري كين، القائد الجديد للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بأن منتخب بلاده يمكنه الفوز بالنسخة الجديدة لكأس العالم
تمكن فابيو آرو من فريق الإمارات، من تجاوز التوقعات خلال المرحلة السادسة عشر من جولة إيطاليا للدراجات، حيث انضم البطل
«قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا»؛ هكذا وصف الشاعر الكبير أحمد شوقي المعلم، في إشارة منه للدور الكبير الذي يقوم به في المجتمع،
للمرة الثالثة على التوالي، يفوز اليميني المتطرف فيكتور أوربان، برئاسة وزراء المجر.... على أكتاف خطاب صريح في معاداته للغير، وتشدده إزاء الهجرة واللجوء.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.
يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.