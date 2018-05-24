شرطة دبي تشارك في تحدي نبض فيرجن

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق مشاركة شرطة دبي في التحدي العالمي لنبض فيرجن، بحضور اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والفرق المشاركة في التحدي، وعدد من الضباط.

ويهدف التحدي، والذي يستمر لـ 100 يوم، إلى تغير النمط الصحي والبدني للمشاركين، وهو مكون من 3 محاور، أهمها الرياضة لحياة صحية، ونظام غذاء صحي، ونظام نوم وراحة الجسم والعقل.

تحدٍ جديد

وأكد اللواء عبد الله المري، في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، أن المشاركة في التحدي الذي ترعاه شركة «فيرجن» منذ فترة طويلة، كان عبارة عن مقترح من العاملين في شرطة دبي، خاصة ونحن نبحث عن أشياء جديدة في المجال الرياضي، وتحفيز الموارد البشرية لدينا، وخلق تحدٍ جديد، والإنسان لن يعرف قيمة العمل وجودة المبادرة، إلا إذا جرب وشارك فيها، فجاءت فكرة المشاركة في هذا التحدي.

وأضاف اللواء عبد الله المري، أنه تم دعوة رئيس المبادرة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، واجتمعنا معه للاطلاع على حيثيات هذه المبادرة وتفاصيلها ونتائجها، التي كانت إيجابية، وأثارت إعجابنا كثيراً، وانعكاسات الرياضة من خلال هذا البرنامج الموثق علمياً، ومرتبط باللياقة البدنية، ونظام الأكل والنوم.

وأكد اللواء عبد الله المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي، هي أول دائرة حكومية في الدولة تشارك في هذا التحدي، وعقب 3 أشهر سوف نعرف نتائج مشاركتنا، وانعكاس هذه المشاركة ومقارنتها مع باقي مشاركات الدوائر والمؤسسات العالمية.

وأضاف اللواء عبد الله المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي، دائماً تبحث عن كل جديد يكون له تأثير في إنتاجية الموظف في العمل.

خطط

وعن الخطط الرياضة القادمة لشرطة دبي، قال اللواء عبد الله المري، إن هناك عدداً من الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تطوير قدارات وإمكانات المورد البشري، والفرق الموجودة لدينا، ونحاول التركيز على بعض الرياضات، مثل الدراجات واللياقة البدنية، الرجل الحديدي، فرق الرماية.

وأضاف اللواء عبد الله المري، أن شرطة دبي قبل 4 أسابيع، نظمت بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، والتي أقيمت في المدينة التدريبية بمنطقة الروية بدبي، وشارك فيها 7 فرق من الدولة.

وقال اللواء عبد الله المري، إن البطولة كانت معنية بالنواحي التخصصية التكتيكية لفرق المداهمة، كما أنها معنية باللياقة البدنية، حيث كان مسك الختام باختبار الموانع، والتي شهدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

حيث وجّه سموه، القيادة العامة لشرطة دبي، بالعمل على تنظيم واستضافة بطولة دولية للفرق التكتيكية في الربع الأول، العام المقبل، في إمارة دبي، لما للتحدي من إيجابيات في تطوير منظومة الفرق الخاصة، إضافة إلى أن هذه التجمعات للفرق التكتيكية العالمية، تهدف إلى تبادل الخبرات، والوقوف على الجديد في مجال عمل فرق القوات الخاصة، حيث سيتم دعوة فرق تخصصية من كل الوحدات الشرطية على مستوى العالم.

مساهمة

وعن بطولة الألعاب الحكومية، أكد اللواء عبد الله المري، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي كانت جيدة، والمبادرة كانت ناجحة، بوجود كافة الدوائر الحكومية في مكان واحد وزمن واحد.

وأضاف اللواء عبد الله المري، أن الهدف الذي وضعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحقق، حيث ساهمت البطولة في خلق التجانس والتقارب بين كافة فرق العمل في الدوائر الحكومية، وزرع ثقافة فرق العمل، ونتطلع إلى مزيد من النجاح في النسخة المقبلة.

تميم الحاج:«التحدي» يهدف إلى تغيير نمط حياتنا

أكد العقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، أن القيادة العامة لشرطة دبي سباقة في المشاركة وخوض غمار التحديات خاصة في المجال الرياضي.

وأضاف أن شرطة دبي ستشارك دولياً في التحدي العالمي لنبض فيرجن، الذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، وينظم سنوياً برعاية مجوعة «فيرجن»، حيث تم إطلاقه للمرة الأولى عام 2004.

نهج

وقال العقيد تميم الحاج إن القيادة العامة لشرطة دبي متبنية نهج الاستدامة، وتطبيق أهدافها الـ17 للتنمية الاستدامة ومن بينها الصحة. ومن هذا المنطلق ستقوم القيادة العامة لشرطة بإطلاق عدد من البرامج والأنشطة من ضمنها المشاركة في التحدي العالمي لنبض فيرجن الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بترسيخ نمط حياة صحي وهو من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن مدة التحدي 100 يوم، خلاله ستتعلم الفرق المشاركة كيفية العمل بروح الفريق والعمل المشترك لتجاوز الصعوبات.

وقال العقيد تميم الحاج إنه خلال الـ100 يوم ستخوض الفرق من 4 إلى 6 تحديات ابتداءً من إدخال 10 آلاف خطوة في حياتك اليومية، وهنا نحن لا نتحدث فقط عن الجانب الرياضي بل المشي سواءً أكان في العمل أو المنزل، وعقب 5 أيام ستزداد الـ10 آلاف خطوة إلى 14 ألفاً و500 خطوة يجب الانتهاء منها في يوم واحد، حيث سيتم الطلب من الفرق عبر التطبيق الخاص بالتحدي أن تصل إجمالي خطواتهم إلى 100 ألف خطوة، وهو عبارة عن درس للفريق لتعزيز التعاون فيما بينهم للوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف العقيد تميم الحاج «عقب هذا التحدي ستخوض الفرق عدداً من التحديات الأخرى، أهمها تحدي نمط حياة غذائي، حيث سيتم فرض نمط غذائي معين على المشاركين مع متابعة لأوزانهم، بعدها تحدي نمط التوازن وهو عبارة عن عدد من الأنشطة مثل اليوغا ورياضات أخرى لم يتم الكشف عنها».

ساعة

وقال العقيد تميم الحاج إن التحدي الختامي والأصعب هو تحدي نمط حياة النوم، حيث سيتم فرض وقت معين للنوم والنهوض المبكر، وسيتابع المحكم هذا التحدي عبر نبض قلب المشارك.

وأضاف العقيد تميم الحاج أن اللجنة المشرفة على التحدي قامت بإعطاء الفرق المشاركة ساعة إلكترونية لمراقبة تحركاتهم وخوضهم التحدي على مدار الساعة، بالإضافة إلى تطبيق على الهواتف الذكية يتم فيه أخذ الأوامر من قائد الفريق، الذي يقوم بدوره باستدعاء أعضاء الفريق وتنبيههم للتحدي المقبل.

هدف

بدر النوري: المبادرة إضافة قوية لكل المشاركين

عبّر الملازم بدر محمد النوري، من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأحد قادة الفرق المشاركة في التحدي العالمي لنبض فيرجن، عن سعادته بخوض هذه التجربة الرياضية الجديدة.

وقال الملازم بدر النوري: إن المبادرة ستكون إضافة قوية لكل المشاركين، والسبب يعود إلى هدفها الكبير، وهو تغير نمط الحياة والصحة، عبر خوض مثل هذه التحديات التي لن تكون سهلة علينا، بل تحتاج إلى تكاتف الفرق جميعاً.

وأضاف الملازم بدر النوري أنها ليست المرة الأولى التي يشارك في مثل هذه البطولات الرياضية، حيث شارك في بطولات وزارة الداخلية وبطولات عالمية، كما شارك في بطولة «الألعاب الحكومية» مع فريق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

تخطيط

نورة عباس: التحدي العالمي سينمّي لدينا روح العمل

عبّرت الرقيب نورة عباس، من الإدارة العامة لأمن المطارات، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في التحدي العالمي لنبض فيرجن.

وقالت الرقيب نورة عباس إن شرطة دبي عودتهم دائماً خوض غمار التحديات والبطولات الرياضية التي تهدف إلى الحفاظ على صحتهم ولياقتهم، وفي الوقت ذاته تنمي لديهم روح العمل ضمن فريق واحد قادر على مواجهة الصعوبات عبر التعاون والتخطيط السليم للأهداف الموضوعة.

وأضافت نورة أن التحدي العالمي لنبض فيرجن سيشكل إضافة قوية لها في المجال الرياضي؛ بسبب التحديات التي تم وضعها والتي يجب تجاوزها خلال فترة الـ100 يوم من المبادرة، متمنية في ختام حديثها أن يكون النجاح والتوفيق رفيقين لكافة المشاركين في التحدي.