منصور بن زايد يشهد افتتاح «رمضانية زايد الريـاضية»

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتسمية نسخة هذا العام من بطولة نادي الضباط الرياضية الرمضانية في نسختها الثانية والعشرين، باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تزامنا مع احتفاء البلاد بعام زايد الذي يعد رائد النهضة الرياضية والشبابية في الدولة، والداعم الأول للحركة الرياضية والمتميزين في الألعاب كافة بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات التي تعلي من اسم الدولة في المحافل العالمية.

وكان سموه قد شهد حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي أقيم مساء أول من أمس بقاعة الجاهلي في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي والذي جاء مبسطا ومعبرا حيث اعتمد على تقنية الأبعاد الثلاثية في تقديم فقراته التي بدأت بالسلام الوطني للدولة وصاحبه عرض فيديو يحكي عن (زايد والرياضة).

ثم عرض في الحفل عدد من المعالم الحضارية والتراثية في العاصمة أبوظبي، قبل أن يتم التعريف بالألعاب الرياضية المشاركة في البطولة. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة وعلى جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه كمناسبة اجتماعية ورياضية رمضانية متميزة وشاملة، متمنيا للمشاركين في البطولة النجاح والتوفيق.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لقطاع الرياضة والشباب، منوها بما تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من اهتمام مستدام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وما يقدمه من دعم ورعاية للرياضيين.

وحضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مأدبة الإفطار التي أقامها نادي ضباط القوات المسلحة قبل بداية الحفل، حيث تبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بدوام الصحة والعافية والسعادة وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي وعلى شعب الإمارات بالرخاء والازدهار.

إفطار

حضر مأدبة الإفطار وحفل الافتتاح معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو.

من جهتها قالت معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، التي حضرت حفل افتتاح البطولة: فخورون بإطلاق بطولة زايد الرياضية التي دائما تنظم هنا في نادي ضباط القوات المسلحة لأكثر من عقدين.

لكنها في هذه النسخة تحمل اسما جديدا وغاليا على قلوبنا (بطولة زايد الرياضية) وأكسبها هذا الاسم ألقا جديدا وتفردا، والبطولة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تتميز في عام زايد بعدد من الأمور والإضافات الجديدة مثل تنظيم عدد من المسابقات والبطولات للصغار ولأصحاب الهمم، كما يشارك فيها عدد من الفرق القادمة من خارج الدولة، هذا فضلا عن الحضور الكبير للرياضيين من الرجال السيدات ومن مختلف الأعمار.

تميز

وأضافت معالي الوزيرة: «ما شاهدناه في النسخة الحالية من بطولة زايد الرياضة يثلج الصدور، وهو عمل متميز يشكر القائمون عليه، خصوصا أنه لم يكتف بالنشاط الرياضي عبر المسابقات المختلفة، بل نظم فعاليات مصاحبة ومعارض للأندية والجهات الرياضية التي أقبلت على التواجد في المعرض المصاحب وعلى رأسها اللجنة المنظمة العليا للأولمبياد الخاص –الألعاب العالمية 2019».

وتمنت معالي نورة الكعبي التوفيق للمشاركين في البطولة التي أكدت نجاحها الكبير منذ انطلاقتها وأصبحت تحقق تطورا كبيرا من عام إلى عام، وتساهم في جذب المجتمع بمختلف فئاته.

وكانت شيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لنادي ضباط القوات المسلحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، قد خاطبت حفل الافتتاح قائلة: إن البطولة التي تحمل اسم أغلى الناس علينا جميعا وتقوم بدورها في تحقيق الأهداف المجتمعية السامية من التلاقي تحت مظلة التنافس الشريف في ظلال رمضانية معطرة بنفحات المحبة والإخاء والانتماء، ونحن في نادي الضباط نفخر بأن البطولة تشهد هذا العام نسختها الثانية والعشرين على التوالي لتكون البطولة الرائدة بين كل البطولات محققين كل عام نجاحات كبيرة مؤكدين فيها على المعاني والقيم والتي تقام من أجلها.

وأضافت: «لقد تم تخصيص كافة الفعاليات والمسابقات لهذه البطولة اعتباراً من هذا العام احتفاء وتكريماً لروح القائد الوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، احتفالاً بعامه الغالي وذكرى ميلاده الكريم وتعزيزاً لإرثه الغني الذي تركه لنا كنزاً نستلهم منه المعاني والقيم والتوجهات على مر الأجيال والعصور».

الكعبي: فخورون باستمرار الحدث 22 عاماً

شكر الفريق الركن م محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة رئيس اللجنة العليا المنظمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على رعايته وتشريفه لفعاليات حفل افتتاح البطولة، مواصلة للدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للبطولة الرمضانية السنوية.

وأشاد بالدور الريادي لمجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وأشار الكعبي إلى أن استمرار البطولة 22 عاماً لم يأتِ من فراغ، بل جاء بالدعم المباشر والاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع، والذي أثمر عن نجاحات غير مسبوقة للبطولة، وتفاعل كبير من جانب الرياضيين والمجتمع في الدولة والمشاركين من مختلف الجنسيات.

وأعرب الكعبي عن فخره واعتزازه باستمرار الحدث طيلة تلك الفترة، مبيناً أن ذلك بحد ذاته إنجاز يحرص النادي على ديمومته وتميزه، بعد أن استطاعت البطولة ترسيخ دورها الإيجابي ومكانتها المرموقة في طليعة فعاليات شهر رمضان المبارك، كونها واحدة من البطولات والتجمعات الرياضية الشبابية.

إثارة في ثاني جولات كرة قدم السيدات

تواصلت منافسات كرة القدم للسيدات وسط إثارة كبيرة في الجولة الثانية من دور المجموعات، التي أقيمت مساء أول من أمس بالخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وحقق منتخب الإمارات (أ) فوزه الثاني على التوالي في البطولة عقب تغلبه على فريق أدنوك بهدف مقابل لا شيء، ليضمن الفريق تأهله للدور نصف النهائي بعدما وضع 6 نقاط في جعبته.

كما واصل فريقا رويال (أ) ورويال (ب) أداءهما القوي، وحققا انتصارين مهمين، وضمن الفريقان التأهل إلى الدور نصف النهائي في ظل حصول كل فريق على 6 نقاط، حيث فاز رويال (ب) بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق المدفعجية السوداني، ضمن المجموعة الأولى، فيما فاز رويال (أ) بهدفين نظيفين على حساب فريق سما في المجموعة الثانية.

وحقق فريق الإمارات (ب) انتصاره الأول في البطولة على حساب ريجونال سبورت بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة ضمن مباريات المجموعة الأولى.

الرميثي:علامة فارقة في المهرجانات الرياضية

ثمن اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الرعاية الكريمة والدعم والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لبطولة زايد الرياضية الرمضانية، مؤكداً أن رعاية سموه المستمرة للبطولة كانت وراء النجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة، بعد أن أصبح «الأولمبياد الرمضاني» علامة فارقة ومسجلة، ضمن الفعاليات والمهرجانات الرياضية الكبرى في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن البطولة أكدت مكانتها المتفردة واحدة من أفضل وأقوى البطولات الرياضية في الشهر الفضيل على مستوى الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

إشادة

وأشاد الرميثي بحفل افتتاح البطولة مساء أول من أمس، وقال إن افتتاح البطولة وتشريف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة يمنح البطولة زخماً كبيراً ويؤكد أهميتها، مشدداً على أن حفل الافتتاح جاء معبراً للغاية عن المرحلة الحالية التي تمر بها الإمارات من رخاء وأمن وأمان واستقرار، وكذلك عن أبناء الوطن والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواصلة العمل والاجتهاد من أجل رفعة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

مشيراً إلى أن البطولة هذا العام تحمل طابعاً خاصاً كونها تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو ما يمنح البطولة بعداً آخر ويؤكد أنها بطولة الخير في عام زايد الخير.

شكر

ووجه الرميثي الشكر للجنة المنظمة للبطولة برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تبذل جهوداً جبارة من أجل العمل على تطوير البطولة عاماً تلو الآخر وتوفير كل متطلبات النجاح خاصة في ظل مشاركة عدد هائل من الرياضيين في المنافسات والذي يصل إلى آلاف المشاركين في نسخة هذا العام.

ومن جانبه أكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين أن بطولة زايد الرياضية تأتي هذا العام بطابع مختلف لأنها تقام في عام زايد عام الخير والتطور، في مختلف المجالات.

واعتبر الجنيبي أن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الشباب الرياضة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لهذا الحدث سنوياً، يعد واحداً من علامات النجاح والتميز للبطولة، التي استطاعت في كل عام أن تعزز من نجاحاتها الكبيرة بفضل الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة بقيادة الفريق (م) محمد هلال الكعبي من أجل أن يكون هذا الأولمبياد الرمضاني المصغر علامة مضيئة في شهر رمضان الكريم في كل عام، وهي تتيح الفرصة للشباب والصغار من الجنسين علي الاستمتاع بأجواء رياضية وترفيهية رمضانية فضلاً عن مساهمة البطولة في تقديم مواهب في مختلف الرياضات.

وأعرب الجنيبي عن سعادته بالنشاط المكثف لكرة القدم خلال البطولة والذي يشمل جميع الفئات من صغار وسيدات ومؤسسات ورجال.

بن ثعلوب:دعم القيادة جعل رياضتنا نموذجاً للتميز

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رعاية القيادة الرشيدة للنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وخاصة في قطاع الرياضة والشباب، والأيادي البيضاء التي تمتد إلى المجالات كافة، وهو ما جعل من رياضة الإمارات نموذجاً للتميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعرب عن شكره وتقديره لدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لفعاليات بطولة زايد الرياضية التي تمثل ملتقى رياضيا مجتمعيا سنويا، ومثمنا متابعة مجلس أبوظبي الرياضي والتنظيم المميز من نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وقال: انطلاقة البطولة تحت شعار (عام زايد) يجسد كفاءة هذا الأولمبياد، ويترجم استراتيجيته الراسخة ورسالته في دفع الحركة الرياضية والشبابية التي تجاوزت حدود الوطن إلى الأمام.

وأضاف عقب حفل الافتتاح: الحدث يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الرياضي خلال ليالي الشهر الفضيل، ويتيح للشباب من الجنسين إطلاق مواهبهم وقدراتهم في مختلف الميادين الرياضية، وقد كان لاتحاد المصارعة والجودو حضوره القوي منذ انطلاقته الأولى وشاهداً على تطوره.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الفريق الركن م محمد هلال الكعبي، وكافة القائمين، مشيراً إلى أن الأولمبياد الرمضاني يحظى بسمعة عالمية، من خلال مشاركة الأبطال في مختلف الأنشطة الرياضية ممن يحرصون على أن تكون الدورة محطة رئيسية من محطاتهم الرياضية.

لعبة الأذكياء تدشن اليوم حضورها الـ11

بمشاركة 106 لاعبين ولاعبات تنطلق اليوم بطولة الشطرنج في دورتها الـ11 المقامة ضمن بطولة زايد الرياضية على 3 مستويات (مفتوحة وسيدات وناشئين) وتستمر حتى بعد غد السبت، بصالة المزيد بنادي ضباط القوات المسلحة، ومن أبرز المشاركين الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداكيسكو من مولدافيا، والأساتذة الدولية الكبيرة إلا سليمانوفا من أوكرانيا.

ومن أبرز المشاركين على المستوى المحلي عمران الحوسني بطل آسيا والإمارات للشطرنج السريع، بجانب نخبة من النجوم المحليين والدوليين على مستوى الفئات الثلاث.

واكتملت كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لانطلاق البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، حيث تم إغلاق باب التسجيل أمس.

وكانت علاقة بطولة الشطرنج في بطولة زايد الرياضية قد بدأت من عام 2006 حتى 2015، حيث نظم النادي ضمن بطولة شطرنج على التوالي ضمن بطولة زايد الرياضية، وبعد عقد من الحضور المتوالي توقفت البطولة في النسختين الماضيتين، لتعود بشكل جديد هذا العام.

العواني:أفضل ملتقى رياضي شبابي

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية الدور الكبير، الذي تقدمه بطولة زايد الرياضية في دعم الرياضة والرياضيين، مؤكداً أن استمرارية البطولة للعام الثاني والعشرين على التوالي يؤكد تلك الأهداف التي تقام من أجلها كونها أفضل ملتقى رياضي شبابي يعزز من مفاهيم التقارب والمنافسة الشريفة بين الجميع.

وقال: «سعداء بأن نلتقي كل عام في البطولة بحضور ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في أقدم دورة وبطولة رمضانية في المنطقة على الإطلاق، ونرى شكلاً جديداً، وبمسمى غالٍ علينا جميعاً مما يؤكد أن البطولة مختلفة هذا العام، إذ تجسد نجاحات مميزة لرياضة الإمارات، وتوفر بيئة رياضية مميزة لجميع شرائح المجتمع.

وأضاف: «إن حفل افتتاح البطولة يمثل رسالة سنوية بإبهاره وعروضه الرائعة التي تجاوزت حدود الوطن بما يعكس حجم المشاركة الكبيرة»، لافتاً إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي فخور بتقديم كل وسائل الدعم والمشاركة في نجاح مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى.