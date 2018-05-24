عبد الجليل البلوشي ينضم إلى «طائرة الجزيرة» من بوابة «ناس»

قدّمت دورة ند الشبا، نموذجاً جديداً لدورها الفعال في اكتشاف المواهب، من خلال عبد الجليل البلوشي، لاعب كرة الطائرة، الذي ظهر العام الماضي ضمن فريق الحزم، في خانة اللاعب الهاوي، وبفضل المستويات الجيدة التي قدمها، تلقى عرضاً من فريق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة، وانضم له رسمياً مع بداية الموسم المنتهي.

عاد البلوشي للمشاركة في دورة ند الشبا هذا العام مع فريق رابتور، ضمن فئة لاعبي الأندية، ورغم عدم تأهله مع فريقه إلى الأدوار المتقدمة، إلا أنه أظهر أداء جيداً، يؤكد جدارته باللعب في دوري الكرة الطائرة، بعدما لعب هاوياً في دورة ند الشبا.

وصرح البلوشي أنه لن ينسى فضل دورة ند الشبا عليه، بما أنها مهدت له الطريق في تحقيق أحلامه باللعب في الدوري الإماراتي للكرة الطائرة، بعدما اكتشف عشقه للعبة في سنّ متقدمة (24 عاماً).

وبدأ البلوشي ممارسة الكرة الطائرة على شاطئ البحر منذ عامين، وتألق فيها، ما دفع فريق الحزم لدعوته للمشاركة معه في الدورة الماضية، وأضاف البلوشي «اكتشفت هوايتي للعبة في عمر متقدم، ولم يمنعني ذلك من تعلم أساسياتها، وكنت آتي من أبوظبي بشكل أسبوعي لممارسة الكرة الطائرة على شاطئ كايت بيتش، ومن خلالها حصلت على فرصة اللعب بفريق الحزم بدورة ند الشبا العام الماضي، وعندما ظهرت بمستوى جيد، ضمني الجزيرة إلى صفوفه».

يتمنى البلوشي أن يتمّ تشكيل فريق كرة الطائرة الشاطئية بالإمارات، خصوصاً أن شعبيتها في تزايد، ولا تتطلب إمكانات كبيرة، مشيراً إلى أن شاطئ كايت بيتش، يكتظّ يومياً بعشرات الممارسين لهذه اللعبة من مختلف الجنسيات، وفي حال تم تشكيل منتخب وطني، بإمكانه أن يحقق نتائج جيدة.

يحلم البلوشي أن يكون أفضل لاعب إماراتي، وقال إن باستطاعته تحقيق حلمه، طالما يعشق التحدي، وأن الانضمام إلى الجزيرة خطوة أولى، وهو في سباق مستمر مع الزمن لكسب الخبرة وتعلم اللعبة على قواعد صحيحة، ويخضع أحياناً لتدريبات خاصة على يد مدرب من لتفيا، يأتي من حين إلى آخر لدبي لتدريب اللاعبين على شاطئ كايت بيتش.