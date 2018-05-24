«إستاد القاهرة» يتصدر «صالات مصر»

تصدر فريق هيئة إستاد القاهرة الدولي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلال مشاركته في بطولة دورة ند الشبا الرياضية لكرة القدم للصالات والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري ضمن فعاليات الدورة.

وفاز فريق هيئة إستاد القاهرة على فريق رفع الأثقال بنتيجة 9 - 2، وعلى الملاكمة بنتيجة 4 - 1.

فيما جاء فريق الخماسي في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الملاكمة، بعد فوزه على رفع الأثقال بنتيجة 11 - 1، أما الملاكمة فجاء ثالثًا بعد فوزه على الخماسي الحديث بنتيجة 2 -1، وأخيرًا حل رفع الأثقال في المركز الرابع بدون نقاط.

وتصدر التايكواندو المجموعة الثانية بعد فوزه على السلاح والريشة الطائرة بنتيجة واحدة 3 - 1، وحل الريشة الطائرة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السلاح بعد فوزه على الكاراتيه بنتيجة 6 - 2، أما السلاح فجاء في المركز الثالث بعد فوزه على الكاراتيه أيضًا بنتيجة 3 - 1، وأخيرًا حل الكاراتيه في المركز الرابع بدون نقاط.