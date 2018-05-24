آرو ينضم إلى العشرة الأوائل بسباق ضد الزمن في إيطاليا

تمكن فابيو آرو من فريق الإمارات، من تجاوز التوقعات خلال المرحلة السادسة عشر من جولة إيطاليا للدراجات، حيث انضم البطل الإيطالي إلى قائمة العشرة الأوائل في سباق الأفراد ضد الزمن، وقدم آرو المتخصص بسباقات التسلق، أداء مميزاً على المسار الذي يمتد على طول 34 كم، إذ حاول الحفاظ على طاقته، وصولاً إلى خط النهاية، لينطلق بأقصى طاقته على دراجته من طراز «كولناغو ك. ون»، لاحتلال المركز الثامن، وتمكن أخيراً من احتلال المركز السادس.

لكنه حصل على مخالفة لعشرين ثانية، وأنهى الدراج الفائز في السباق، روهان دينيس (فريق بي إم سي راسينغ)، المسار خلال 40 دقيقة، ولكن تمكن سيمون ييتس (ميتشيلتون-سكوت)، الفائز بالقميص الوردي، من الاحتفاظ بصدارة التصنيف العام، وقال آرو: كان أدائي خلال السباق ضد الزمن جيداً، ولم أنسَ الصعوبات التي واجهتها في الأيام الماضية، ومع ذلك، فإن جولة إيطاليا مستمرة، وسأواجه كل سباق بصفاء وهدوء.

شكراً لكل من دعمني، الفريق وعائلتي والمعجبون، فقد تلقيت الكثير من رسائل الدعم التي أسعدتني كثيراً، ويمكن للمرحلة السابعة عشر أن تحمل معها بعض المفاجآت، وهي مرحلة تمتد على مسافة 155 كم، وتتضمن بعض مسافات التسلق المعتدلة، ولا تثير الكثير من التحديات، ويمكن للدراجين المهاجمين الذين يتطلعون إلى تشكيل مجموعة متقدمة، أن يستفيدوا من مسافة التسلق الأولى، التي تمتد على طول 10 كم، وذلك في الوقت الذي سيبذلون فيه جهوداً للفوز ببقية القمصان، وتتمثل الفرصة الأفضل للمجموعة الرئيسة للحاق بالمجموعة المتقدمة في الثلث الأخير من السباق، حيث يصبح المسار مستوياً.