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20

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شارك 20 عداء من منتخب الإمارات لألعاب القوى للأولمبياد الخاص وبقية أندية الدولة في سباق فئة أصحاب الهمم، التي أدرجتها اللجنة المنظمة في إطار المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تقدمها الدورة لهذه الفئة حيث تحظى بمكانة مميزة فيها منذ النسخة الأولى، وذلك بتخصيص مسابقات لهم في 3 ألعاب أخرى، هي سلة الكراسي المتحركة ونهائي كرة قدم لذوي الإعاقة السمعية وسباق الدراجات الهوائية.

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