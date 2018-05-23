صدارة ثلاثية لبطولة الوفاء لزايد الشطرنجية

تصدر نجم الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر والأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور ماسكلينكو، بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية برصيد 7 نقاط لكل منهم وتبقى الجولة التاسعة والأخيرة هي الفاصل لتحديد الفائز بلقب البطولة في عام زايد.

نتائج

وجاءت نتائج الجولة السابعة لتمهد الطريق لمعرفة من سيخطف لقب البطولة، فقد تمكن النجم الإماراتي سالم عبد الرحمن من الفوز بنقطة الجولة على شريكه في الصدارة المولدوفي فوريل أرديشيسكو، لينفرد سالم عبد الرحمن بالصدارة برصيد 6.5 نقاط.

بينما على الطاولة الثانية تمكن الاذربيجاني ألمر ماجيراموف من تحقيق الفوز على الدولي السوري طلال حلواني، وعلى الطاولة الثالثة خسر الأستاذ الدولي الإماراتي سعيد إسحاق بعد مباراة هامة وقوية من الأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور ماسكلينكو، وعلى الطاولة الرابعة تمكن الدولي التونسي كمال النجيلي من إبعاد الأستاذة الدولية الصربية ليليا درليفتش من البقاء في طاولات المقدمة بفوزه بنقطة الجولة في مباراة تكتيكية أداها النجيلي أداءً رائعاً، كما أضاف الدولي المصري فؤاد الطاهر نقطة لرصيده بعد فوزه على الدولي الفلبيني كراندنج روبيرتو.

أما الجولة الثامنة وقبل الأخيرة فقد اتسمت بلقاءات من الطراز الرفيع في الأداء الشطرنجي، حيث تعادل المتصدر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن الذي لعب بالقطع السوداء مع الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المر ماجيراموف، وعلى الطاولة الثانية فاز الأستاذ الدولي الكبير فيكتور ماسكلينكو على الدولي الفلبيني سان جوان دنييز.

وانتهى اللقاء العربي بين الأستاذين الدوليين المصري فؤاد الطاهر والتونسي كمال النجيلي بفوز الطاهر وخسر النجم الإماراتي عمران الحوسني من الأستاذ الدولي الكبير الكوبي ولتر بارنسيبا، وتعادل الأستاذ الدولي المصري علي فرحات مع الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فوريل أرديشيسكو، كما فاز الدولي السوري طلال حلواني على الدولي الفلبيني أنتونيو مولينا، كما فاز الأستاذ الدولي الإماراتي سعيد إسحاق على الدولي السوري صهيب العكلة.