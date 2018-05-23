طفلة 9 سنوات تنهي سباق 10 كم

شهد سباق 10 كم للفئة المفتوحة رجالاً في دورة ند الشبا الرياضية واقعة طريفة تتمثل في مشاركة الطفلة شيخة ضمير صالح (9 سنوات) مع والدها، ونجحت في استكمال كامل المسافة.

وأعربت شيخة عن سعادتها بتحقيق وعدها لوالدها بالجري لمسافة 10 كم، وقالت: نجاحي في كسب هذا التحدي يمنحني العزيمة لزيادة مهارتي وتحقيق الفوز، لقد شعرت بالتعب قليلاً لكني رفضت الخروج من السباق، لأني وعدت والدي بالركض معه 10 كم وليس أقل من ذلك.

وأضافت: أحلم أن أكون بطلة في الجري والجوجيتسو.

تسجيل

من جهته قال ضمير صالح: نحن في العائلة من المتابعين دائماً لدورة ند الشبا الرياضية، وعندما علمت شيخة بمشاركتي في السباق طلبت مني تسجيلها رغم أني أعلمتها أن مسافة السباق 10 كم.

إصرار

وأضاف: طلبت من شيخة التوقف عن الجري بعد إنهاء 5 كم الأولى وركوب إحدى السيارات المرافقة للسباق، لكنها تمسكت بمواصلة العدو وقالت لي إن الغش حرام.

تخوف

واعترف ضمير صالح أنه كان متخوفاً من تأثير حرارة الطقس وارتفاع درجة الرطوبة على صحة ابنته، لكنها أظهرت إصراراً قوياً على الاستمرار في الركض حتى خط النهاية، مشيرا إلى أنه وابنته متعودان على الركض على فترات متقطعة وليس بشكل مستمرّ.

جوجيتسو

وكشف ضمير صالح عن نيته تسجيل شيخة في الجوجيتسو بنادي عجمان مع بداية الموسم المقبل حتى تستمر في ممارسة الرياضة، وأنه سيقف إلى جانبها لتكون رياضية ناجحة، وقال: الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتنا وأشارك باستمرار بالدورة وأنا سعيد بما أظهرته شيخة من قوة تحمل خلال السباق.