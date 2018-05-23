بطل «سلّة الرجال» يُتوج الليلة

يسدل الستار اليوم على منافسات كرة السلة للرجال، بضمن منافسات بطولة زايد الرياضية، بإقامة نهائي المسابقة. وكانت مباريات الجولة الثانية التي جرت أول من أمس وأسفرت عن فوز فريق أبوظبي بولرز على فريق اتصالات في المباراة الأولى بنتيجة (60 ـ 49)، وفي المباراة الثانية فاز فريق أسيس الأميركي على فريق نادي الضباط بنتيجة (64 ـ 42)، وحسم فريق أيفوسا الفلبيني نتيجة المباراة الثالثة لصالحه بتغلبه على أدنوك بنتيجة (58 ـ 49)، واكتسح فريق ليم الفلبيني فريق إمارات استيل بنتيجة (64 ـ 13).

مربع الذهب

وتأهل لنصف النهائي كل من أبوظبي بولرز، أسيس الأميركي، أيفوسا الفلبيني، وليم الفلبيني، وجرت مباراتي نصف النهائي في ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث التقى فريقا أبوظبي بولرز وأيفوسا الفلبيني في المباراة الأولى، فيما التقى فريقا أسيس الأميركي وليم الفلبيني في المباراة الثانية، ويتأهل الفائزان من المباراتين للمباراة النهائية التي تقام مساء اليوم في ملعب القبة الرياضية في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وبعدها يتوج البطل بالذهب والوصيف بالفضة.

وحظيت مباريات الجولة الثانية بحضور جماهيري كبير من الجالية الفلبينية في الإمارات نظراً لوجود فريقين من الفلبين، لم يلتقيا سوياً في الدور التمهيدي للبطولة، كما جنبتهما القرعة المواجهة في دور نصف النهائي، ولم تخل المدرجات من جماهير الجاليات العربية المختلفة التي تجاوبت مع حماس اللاعبين داخل الملعب سعياً لكسب النقاط برميات محكمة للكرة داخل السلة.

إعجاب

وحرص اللاعب السابق بنادي الاتحاد السوري لكرة السلة عمار ممدوح زلط، على حضور جميع المباريات في الجولتين الأولى والثانية، وأبدى أعجابه بالتنظيم من اللجنة المنظمة لكل المنافسات في الألعاب المختلفة، مؤكداً أن جميع الفرق المشاركة في كرة السلة أظهرت مستويات عالية لأنها استعدت جيداً، وقدمت مباريات رائعة جذبت أعدادا كبيرة من الجماهير.

وقال إن البطولة قدمت خدمة كبيرة لكل المهتمين بكرة السلة في أندية الإمارات، وأتاحت لهم فرصة اكتشاف لاعبين ممتازين من أبناء المقيمين بالإمكان الاستفادة منهم وقيدهم رسمياً في الأندية بعد قرار السماح لأبناء المواطنات وحملة الجوازات والمواليد والمقيمين بالمشاركة رسمياً في كل الأنشطة الرياضية.