«قوى الثقة» تعسكر في سويسرا

وصلت بعثة فريق ألعاب القوى بنادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة إلى مدينة نوتويل السويسرية في أولى محطات المعسكر الأوروبي، استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة، وتضم البعثة عبيد الغربي مدرباً، والبطل الأولمبي محمد القايد، واللاعب المخضرم بدر عباس، وعادل البلوشي، وتوان ساجان مساعداً، ومحمد شعبان أخصائي العلاج الطبيعي، ويتخلل المعسكر السويسري المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى من 25-27 الشهر الجاري، ويتبعها المشاركة في ملتقى يولندا يوتزيلرا.

ثم بطولة سويسرا الدولية المفتوحة لألعاب القوى، يومي 2 و3 يونيو المقبل، وتأتي هذه المعسكرات والبطولات بهدف إعداد اللاعبين للاستحقاقات الدولية، وأهمها بطولة الألعاب الآسيوية بأندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل، وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، أن إدارة النادي تضع ثقة كبيرة في فرسان الإرادة من أبطال النادي في مواصلة الإنجازات التي حققها أبطالنا في المحافل الدولية.

مؤكداً أهمية المشاركة في المعسكرات الدولية التي يشارك بها أفضل لاعبي العالم، التي تهدف إلى صقل خبرات لاعبينا، النابعة من استراتيجية النادي في توفير كل سبل الدعم والرعاية لأبطالنا، وخاصة أن معظمهم من اللاعبين صغار السن، والسعي من خلالها إلى إكسابهم الخبرات الدولية.

ويخضع بطلنا الأولمبي محمد القايد إلى إعادة التصنيف الطبي خلال المشاركة في هذه البطولات، وهو ما يخضع له لاعبو العالم من فئة T34، حيث أكد اللاعب أن البطولات الدولية فرصة قوية للاحتكاك مع لاعبي العالم في منافسات قوية، وأن المشاركة فرصة جيدة نحو الاستعداد للألعاب الآسيوية المقبلة، التي نسعى من خلالها إلى التواجد على منصات التتويج.