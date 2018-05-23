«دولية الشارقة للشطرنج» تنطلق اليوم

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في الساعة العاشرة من مساء اليوم، بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع 2018، وذلك بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبمشاركة ما يقرب من 120 لاعباً ولاعبة منهم 20 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية، وتستمر فعاليات البطولة حتى 28 مايو الجاري.

من جانبه، تقدم الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة ولمكارمه الدائمة للنادي وللاعبين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، لرعايتهما للأنشطة الرياضية بالشارقة، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي.

مؤكداً أن تنظيم مثل هذه البطولات العالية المستوى، يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مؤهلين لتنظيم أكبر الأحداث الشطرنجية العالمية باحترافية وبشكل رائع، خاصة وأن الدولة في عام زايد الخير تخطو خطوات واسعة وسريعة نحو التطور والنمو في كافة نواحي الحياة وفي لعبة الشطرنج بشكل خاص، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى رجال الصحافة والإعلام، الذين كان لهم موقف مؤثر ودعم واضح لإنجاح نشاط النادي ولجميع البطولات التي تنظم على مستوى الدولة.

مشاركة

من جانبه، أكد المهندس طلال الزعابي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية، مشاركة عدد كبير من اللاعبين ذوي الألقاب الدولية من عدد من الدول العريقة في عالم الشطرنج، معلناً أن البطولة منذ إقامتها قبل 23 عاماً تعتبر محط اهتمام وانتباه عدد من اللاعبين الكبار، كما تقدم الزعابي بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه للنادي ولرجال الصحافة والإعلام لدورهم الكبير في تغطية أخبار وبطولات النادي، هذا وتنظم البطولة من تسع جولات طبقا للنظام السويسري وتبلغ جوائز البطولة 60 ألف درهم للفائزين الستة الأوائل، بالإضافة للجوائز التشجيعية لأفضل لاعبة في البطولة وجائزة لأفضل لاعبة من الإمارات ولأفضل لاعب من الإمارات.

يترأس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس طلال الزعابي وفيصل محمد الحمادي رئيسا للحكام وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً ورجائي السوسي منسقاً عاماً للبطولة، ويشارك في تحكيم المنافسات الحكم الدولي حسان تردلييف من اوزباكستان، والحكام: الإماراتيان عبد الله مراد وعيسى المرزوقي والسوري أديب زهراوي، وتضم لجنة العلاقات العامة رجائي السوسي ويعقوب بركات وحسين زيدان وأبو بكر ناجور، كما سيتم الاستعانة بعدد من المتطوعين للعمل ضمن العلاقات العامة في البطولة.

كما تم توجيه الدعوة للمسؤولين عن الحركة الرياضية بالدولة ولرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد والأندية الشطرنجية لحضور حفل الافتتاح الذي سيبدأ بالسلام الوطني وكلمة النادي ثم عرض فيلم وثائقي في الافتتاح على الطاولة الأولى، وسيتم استخدام لوحات نقل المباريات إلكترونيا للعالم وبشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت، كما سيكون هناك تحليل يومي للمباريات الهامة قبل الجولات اليومية بواسطة سكرتير لجنة المدربين الدولية بالاتحاد الدولي ستراتوس جريفاس.

اجتماع

على جانب آخر، يتزامن تنظيم البطولة مع عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج والتي ستعقد بمقر النادي يومي الجمعة والسبت المقبلين، وسيحضر الاجتماع كل من: الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس اللجنة التنفيذية، وسامي خضر عبد الرحمن سفاريني، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للشطرنج، مصطفى امزال النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي للشطرنج، ظافر عبد الأمير مظلوم، وإبراهيم جلول عز الدين، والشاذلي الرحماني، فايز الشمري، خالد عز الدين هيجاوي أعضاء اللجنة التنفيذية، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، وطلال أحمد الزعابي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والإعلام بالاتحاد العربي، ورجائي نعمان السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشطرنج.