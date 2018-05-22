التونسية بسباس تبلغ نهائي «مبارزة الساير»

بلغت التونسية عزة بسباس نهائي منافسات سلاح الساير الدولي للسيدات، وذلك في أبرز أحداث انطلاقة منافسات بطولة المبارزة، التي تقام تصفياتها في نادي شباب الأهلي دبي بمشاركة محلية ودولية.

ونجحت التونسية المتوجة بلقب أفريقيا 5 مرات، من الانطلاق بقوة ونجحت في الأدوار الحاسمة من التفوق في دور الثمانية، على لاعبتنا العنود السعدي بنتيجة 15-3، ثم تفوقت في نصف النهائي على مواطنتها أميرة بن شعبان بنتيجة 15-12.

وستلتقي عزة بسباس في المواجهة النهائية التي تقام في صالة ند الشبا غداً، مع الهولندية مارلين بوتنهويس التي حققت الفوز في دور الثمانية على لاعبتنا شوق جمعة بنتيجة 15-11، ثم حققت الفوز في نصف النهائي على السودانية شوق حماد بنتيجة 15-6.

وعوضت التونسية أميرة بن شعبان خروجها من نصف النهائي، بالحصول على المركز الثالث عقب فوزها على السودانية شوق حماد بنتيجة 15-11.

وأعربت عزة بسباس، عن سعادتها بمشاركتها الأولى في دورة ند الشبا الرمضانية، مؤكدة أن هذه التظاهرية الكبرى قد وفرت للأبطال الرياضيين احتكاكاً قوياً مع جنسيات عدة في توقيت يصُعب فيه توفير مثل هذا الإعداد المثالي على حد قولها.

وأضافت في تصريحات صحافية: «الجميع يعلم مدى صعوبة ممارسة الرياضة في هذا الشهر الفضيل خاصة بالنسبة للاعبين واللاعبات العرب، الذين يستمتعون أكثر بطقوس هذا الشهر الفضيل، أكثر من ممارسة الرياضة، لكن دورة ند الشبا غيرت المفاهيم لدى الكثير منا، في ظل الجماهيرية الكبيرة والمتابعة الإعلامية المميزة التي تحظى بها هذه الدورة».

وأكملت: «حينما تلقيت دعوة المشاركة في دورة ند الشبا لم أتردد للحظة واحدة وجئت خصيصاً من فرنسا للاحتكاك والمساهمة في إنجاح هذه الدورة والاستمتاع بالأجواء العربية في دبي والتي لا تقل إمتاعاً عنها في تونس أو أي دولة عربية أخرى».

وأوضحت «بسباس»، لم أحضر إلى دبي من أجل المشاركة أو الاستمتاع بأجواء رمضان، لكني وضعت في الحسبان المشاركة من أجل الاحتكاك القوي والتجهيز لأكثر من بطولة عالمية لي ستبدأ في يونيو المقبل وأردت أن أكون في أوج الجاهزية وأنا أطمح في المنافسة على ألقاب عالمية جديدة أضفها إلى رصيد إنجازاتي.

وفي منافسات سلاح الفلورية المحلي رجال، سيجمع المشهد النهائي بين ثنائي نادي بني ياس، وهما عبد الرحمن حفور وحمد الجلاف.

وتأهل عبد الرحمن حفور إلى النهائي عقب فوزه في دور الثمانية على حمدان البلوشي بنتيجة 15-7، ثم في نصف النهائي على نهيان العزيزي زميله في نادي بني ياس بنتيجة 15-8، فيما تأهل حمد الجلاف بعد تفوقه في دور الثمانية على سيف سالم بنتيجة 15-11، وفي نصف النهائي على خليفة الزرعوني زميله في نادي بني ياس بنتيجة 15-11.

ونال نهيان العزيزي المركز الثالث بعد فوزه على خليفة الزرعوني بنتيجة 15-13.