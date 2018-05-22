بطولة زايد الرياضية الرمضانية تفتتح رسمياً اليوم

برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي لبطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الـ22، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي (القدم والطائرة والسلة والجو جيتسو والجودو والمواي تاي والشطرنج والرماية والسباحة)، حيث انطلقت المنافسات منذ الخميس الماضي، ويحتضن المسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة فعاليات حفل الافتتاح الذي ينطلق في السادسة والنصف مساء، حيث أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً يجمع ما بين الفخامة والتنوع، يتضمن فقرة رئيسة تقدمها شركة متخصصة في العروض التي تعتمد الصورة ثلاثية الأبعاد والليزر.

دعوة

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكبار المسؤولين والرياضيين لحضور الافتتاح الذي سيكون في حلة جديدة ومبهرة، خاصة أن النسخة الحالية من البطولة تكتسب أهمية وطابعاً خاصاً، حيث حمل الأولمبياد الرمضاني الذي يعد من أعرق المناسبات الرياضية في الدولة والمنطقة اسم (بطولة زايد الرياضية) احتفاءً بعام زايد.

وبالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولذلك جاءت البطولة هذا العام مختلفة ومميزة في أبعادها الإنسانية والتفاعلية مع قطاعات واسعة من المجتمع، وبشكل خاص قطاع الأطفال، حيث تضمن الكثير من البطولات المقامة تحت سقف (زايد الرياضية) بطولات خاصة بهم، أو أصحاب الهمم، بجانب تنوع الألعاب الرياضية ما بين جماعية وفردية لتغطي عدداً كبيراً من الرياضيين الممارسين المحترفين والهواة من المواطنين والمقيمين في الدولة، بجانب المشاركين من خارج الدولة الذين يحرصون على الوجود في هذا الحدث الرياضي الكبير في كل عام.

اسم غالٍ

وأكدت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لنادي ضباط القوات المسلحة عضو اللجنة المنظمة لبطولة زايد الرياضية، أن حفل الافتتاح هذا العام جاء ليتناسب مع البطولة والاسم الذي تحمله، ليواكب بذلك التطور الذي يتحقق من عام إلى عام، ويتلاءم مع التنوع الكبير للحدث في هذه النسخة (بطولة زايد الرياضية)، وهو اسمٌ غالٍ على قلوب الجميع، وجاء بالتزامن مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان عام 2018 عام «زايد».

وقالت شيخة الكعبي: الرعاية المتواصلة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة البطولة يقودنا في كل عام إلى نجاحات غير مسبوقة، ويحفزنا على الإبداع والتميز في كل دورة، وتقديم بصمة جديدة في كل نسخة.

ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للحدث تعد من أهم أسباب نجاح البطولة، التي انطلقت منافساتها بفضل هذه الرعاية الكريمة، وسط إقبال كبير من المشاركين والجمهور، ومع الافتتاح الرسمي اليوم سيزداد توهج البطولة في كل الألعاب التي تنظم في إطار هذا الحدث الكبير، والجميع موعود بحفل افتتاح عالمي مبهر يواكب مسمى البطولة وراعيها الكريم، والمكانة التي اكتسبتها في مجتمع الإمارات ودورها الرائد في دعم الحركة الرياضية والمنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب.

جاهزية

وعن التنظيم بشكل عام قالت شيخة الكعبي: أعدت اللجنة المنظمة كل التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية، والنادي منذ الخميس الماضي كان جاهزاً لاستقبال ثلاثة آلاف رياضي ورياضية من أبناء وبنات الإمارات والأبطال المحليين والعالميين، الذين يمثلون 89 فريقاً من الدولة ودول العالم المختلفة، يشاركون في 9 مسابقات رياضية متنوعة في الألعاب الجماعية والفردية، ويتطلعون للتنافس الشريف على أرض إمارات المحبة والسلام والأمن والأمان.

وأضافت: نحن فخورون بأن البطولة التي ضمت كل الفئات، الرجال والسيدات والأطفال، سوف تكون شاملة ومميزة من كل الجوانب التنظيمية والفنية والجماهيرية، وسعداء بمبادرة ضم أصحاب الهمم للمشاركة في الحدث الرياضي الكبير لأول مرة، حيث تقام منافسات لهذه الشريحة المهمة في بطولة الجو جيتسو، وأيضاً هناك مباراة استعراضية لهم في كرة السلة.

شكر

وتوجهت عضو اللجنة المنظمة لبطولة زايد الرياضية بالشكر إلى الشركاء والداعمين، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي، وقالت: نتوجه بالشكر لكل من أسهم في دعم البطولة ونجاحها واستمرارها على مدار 22 عاماً، وبالأخص الشركات الراعية والشركاء الاستراتيجيون وأبوظبي للإعلام الرياضية، وجميع وسائل الإعلام التي تقوم بدور كبير في إنجاح الحدث.