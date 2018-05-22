8 مواجهات بانطلاقة «كرة الصالات» في مصر

تنطلق اليوم في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة في مصر، منافسات بطولة خماسيات كرة قدم الصالات التي تتميز بمشاركة 8 منتخبات أولمبية مصرية بفرق مطعمة بنجوم كرة قدم مصريين وبعض مشاهير ونجوم اللعبة عموماً.

وتقام في الجولة الافتتاحية 8 مباريات، حيث يلتقي فريق الخماسي الحديث والملاكمة في المباراة الافتتاحية، تليها مواجهة فريق رفع الأثقال مع استاد القاهرة، وفي المباراة الثالثة يلعب المبارزة مع التايكواندو، وفي المباراة الرابعة يلتقي فريقا الكاراتيه والريشة الطائرة، ثم يلتقي في المباراة الخامسة فريقا رفع الأثقال والخماسي الحديث، وفي المباراة السادسة يلتقي استاد القاهرة مع الملاكمة، وفي آخر مباريات اليوم الأول يلعب الريشة الطائرة مع التايكواندو.

وكانت اللجنة المنظمة وزعت الفرق على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى: الخماسي الحديث، الملاكمة، رفع الأثقال واستاد القاهرة، وتضم المجموعة الثانية: المبارزة، التايكواندو، الكاراتيه والريشة الطائرة

وستتواصل منافسات كرة الصالات في مصر بشكل يومي على أن تقام المباراة النهائية الخميس المقبل، علماً أنه سيتم بالتزامن مع هذه المنافسات بطولة للمبارزة أيضاً للذكور والإناث.

وكشف علي عمر، رئيس لجنة الفعاليات الخارجية، عن اكتمال الترتيبات لانطلاق هذه المنافسات التي تأتي بالتزامن مع إقامة بطولة لكرة الطائرة في الأردن، وذلك في امتداد للمرة الأولى للدورة في الدول العربية لترسيخ الرسالة السامة في «عام زايد»، من خلال شحذ همم الشباب العرب وصقل موهبتهم، وتعميم الفائدة التي تحققها هذه الدورة سنوياً على أكبر شريحة ممكنة في المجتمع الإماراتي والمجتمعات العربية أيضاً.

وتوقع علي عمر، أن تشهد بطولة كرة الصالات في مصر متابعة جماهيرية واهتماماً نظراً لمشاركة فرق أولمبية مصرية إلى جانب لاعبي كرة القدم، بما يجعل منها احتفالية رياضية تسعى لتحقيق العديد من الأهداف النابعة من رؤية دورة ند الشبا الرياضية التي باتت علامة فريدة في شهر رمضان المبارك.