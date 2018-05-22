خميس يهدي ماجد حسن ومحمد فوزي دعاية مجانية

أهدى خميس إسماعيل لاعب شباب أهلي دبي، دعاية مجانية لصديقيه ماجد حسن زميله في الفريق، ومحمد فوزي لاعب الجزيرة، وذلك بنشر شعار مشروعيهما التجاريين على فانيلة فريقه المفاجأة، المشارك في دورة ند الشبا.

ويملك ماجد حسن مشروعاً عبارة عن صالون، اختار له شعار «M88»، ومحمد فوزي يملك حضانة مدرسية، وقال خميس إسماعيل: وضعت الشعارين على فانيلة فريق المفاجأة، هدية لماجد حسن ومحمد فوزي، هما يدعماني دائماً، ويستحقان كل الدعم لمشاريعهما.

وعن رأيه في أداء الفريق، أوضح خميس إسماعيل أن المفاجأة مختلف عن السنوات الماضية، وأداؤه غير مطمئن، رغم تأهله إلى نصف النهائي، مشيراً إلى أن الفريق افتقد التجانس.

وتأهل المفاجأة إلى المربع الذهبي، عقب فوزه على رابتور 3-0.