عيون ليوبي الإيطالي تراقب سيمون

أكد بيبي كورميو، المدير التنفيذي لنادي ليوبي الإيطالي للكرة الطائرة، أنه حضر خصيصاً إلى دورة ند الشبا الرياضية، لمشاهدة اللاعب الكوبي روبيرتلاندي سيمون.

وقال كورميو إنه يعرف اللاعب سيمون منذ أن كان لاعباً في الدوري الإيطالي، مشيراً إلى أنه كان يقضي إجازته في دبي، وعندما علم بأن سيمون يشارك في دورة ند الشبا، قرر على الفور الحضور لمشاهدة المباريات ومتابعة اللاعب الكوبي.

وأضاف: «أرتبط بعلاقة جيدة مع سيمون، ومن اللاعبين المميزين على مستوى العالم، وأنوي الحضور لمشاهدة نصف النهائي والنهائي، لهذه الدورة التي تعد فكرتها رائعة». وأشار إلى أن تنظيم دورة ودية بهذا الحجم، والاستعانة بنجوم عالميين، رفع من مستوى البطولة، وجعلها محط أنظار الجمهور، وعشاق لعبة الكرة الطائرة.