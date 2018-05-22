فرحة الكبار

يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
أرسى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قواعد الاهتمام بالرياضات التراثية ومنها سباقات الهجن..
في إطار سلسلة الحلقات التوثيقية التي تقدمها «البيان» في عام زايد عن حكيم العرب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
لم أستغرب مطلقاً ما شهدته من زخم كبير تحظى به دورة ند الشبا الرياضية التي دخلت في هذا العام عمرها السادس..
كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، يمتلك خبرة كبيرة في مجال الصيد بالصقور ويعدّ مرجعاً مهماً في هذه الرياضة،
ارتبط المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برياضة الصيد بالصقور منذ البدايات الأولى والنشأة المبكرة، وكان خبيراً بفنونها وأصولها.
شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم واقعة طريفة كان بطلها حارس مرمى فريق أتلتيكو باراناينسي.
شاركت "مكة" ابنة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، في الاحتفال بفوز والدها بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز 32 هدفًا فى "البريميرليغ".
تسلم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" فى الموسم الحالى
في سابقة فريدة منها أشادت مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم بمبادرة الألعاب الحكومية في دبي ويعلنون بالصوت
أصدرت السلطات اليونانية أمس مذكرة توقيف بحق رئيس نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس لدخوله أرض ملعب مباراة فريقه ضد ضيفه أيك أثينا مسلحاً بمسدس.
اعتدى مشجعون لفريق جو أهيد إيغلز على لاعبي المنافس غرافشاب، عقب مباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.
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حقق الثنائي سعيد المري وعبدالله أهلي أول فوز إماراتي في منافسات الفئة المفتوحة، وذلك بتفوقهما على شاشين تالور وديان
واصلت دورة ند الشبا مبادراتها المجتمعية والتركيز على البعد الإنساني، وذلك بدعوة 17 من كبار السنّ من نادي ذخر الاجتماعي
أكد بيبي كورميو، المدير التنفيذي لنادي ليوبي الإيطالي للكرة الطائرة، أنه حضر خصيصاً إلى دورة ند الشبا الرياضية، لمشاهدة
برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي
بلغت التونسية عزة بسباس نهائي منافسات سلاح الساير الدولي للسيدات، وذلك في أبرز أحداث انطلاقة منافسات بطولة المبارزة،
تقام الليلة المنافسات النهائية لكرة السلة 3x3 على البساط الذي تم تجهيزه في فستيفال سيتي مول بعد 3 أيام من المباريات
قال خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إن ناديه يمضي قُدُماً برغبة مدربه بيب
علم «البيان الرياضي» أن مجلس إدارة نادي الظفرة وافق على انتقال لاعبه عبد الله النقبي إلى نادي الشارقة مفضلاً عرضه
أهدى خميس إسماعيل لاعب شباب أهلي دبي، دعاية مجانية لصديقيه ماجد حسن زميله في الفريق، ومحمد فوزي لاعب الجزيرة، وذلك بنشر
للمرة الثالثة على التوالي، يفوز اليميني المتطرف فيكتور أوربان، برئاسة وزراء المجر.... على أكتاف خطاب صريح في معاداته للغير، وتشدده إزاء الهجرة واللجوء.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.
يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.
مثلت معارك تحرير الساحل الغربي اليمني أهمية بالغة في استراتيجية جهود الشرعية اليمنية والتحالف العربي لتحرير مختلف