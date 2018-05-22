أبوظبي 6 بطل جولة بورتيماو للفورمولا 1

توج زورق أبوظبي 6، بقيادة شون تورنتي، بطلاً لأولى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بعد أن تصدر السباق الرئيس الختامي للجولة التي استضافتها مدينة بورتيماو البرتغالية، وذلك في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب العالمي، الذي يحمله فريق أبوظبي التابع لنادي أبوظبي الدولي لرياضات البحرية، ولم يقف الإنجاز العالمي عند هذا الحد، بل حل زورق أبوظبي 5 ثانياً ووصيفاً، بقيادة بطلنا ثاني القمزي.

وكان زورقا الفريق قد احتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب، في سباق أفضل زمن في اليوم الأول للبطولة، ما منحهما أفضلية الانطلاقة في السباق الرئيس، الذي سيطرا تماماً على مجرياته، فكانت لهما كلمة التفوق في النهاية، وصعود منصة التتويج أول وثاني الترتيب العام، بينما جاء ثالثاً زورق الفرنسي فيلبي شيب، واحتل أليكس كاريلا قائد زورق الفيكتوري 1 المركز الرابع، وجاء أحمد الهاملي قائد الفيكتوري3 في المركز السادس، بينما حل متسابق فريق أبوظبي راشد القمزي بزورقه رقم 35 في المركز العاشر.

صدارة

وضرب فريق أبوظبي، وبقوة، من جولة البداية، بتصدر المنافسة في الترتيب العام، وكذلك الفردي، عن طريق زورق 6 الأول، بقيادة تورنتي برصيد 20 نقطة، وزورق 5 الثاني بقيادة القمزي، برصيد 15 نقطة، كما تصدر الفريق أيضاً لقب السرعة عن طريق تورنتي بـ 20 نقطة أيضاً، فيما تصدر الفريق أيضاً المنافسة في لقب الفرق بـ 35 نقطة، لتكون البداية قوية جداً لحامل اللقب في انطلاقة المنافسة العالمية.

وأهدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، لقب الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في مدينة بورتيماو البرتغالية، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ الحكام، وكافة شعب الإمارات، كما أهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

مشيداً بدعم سموه، وما يقدمه دائماً إلى فريق أبوظبي في كل المنافسات والمشاركات، وأكد أن بداية الفريق مثالية جداً، وقوية من ناحية إحراز المركزين الأول والثاني للجولة، واقتناص لقب الجولة في بداية المشوار.

هدف

وقال الرميثي: حققنا الهدف، وما كنا نسعى إليه، وهو إنجاز كبير جداً بكل المقاييس، خاصة أن زورقي أبوظبي قد تفوقا على الجميع، وأحرزنا المركزين الأول والثاني في سباق أفضل زمن، ومن ثم في السباق الرئيس، خرجنا بحصيلة أربع كؤوس في البطولة، ووصلنا إلى المقدمة في كافة الألقاب، ونرى أنها بداية مريحة جداً لفريقنا، من أجل أن يستمر في الدفاع عن لقبه، الحمد لله أن وفقنا في الشهر الفضيل، وفي أن نعود بالإنجاز ونجلب السعادة لرياضة الإمارات، سيكون لنا إعداد وتحضير من أجل الجولة المقبلة، خاصة أنها ستنطلق في أقل من شهر، وتحديداً 16 يونيو المقبل.

ومن جانبه، عبر ناصر الظاهري راديو مان راشد القمزي وأحد أعضاء فريق أبوظبي، عن الرضا الكبير لما حققه الفريق من إنجاز وتفوق في مياه بورتيماو، وفي أولى جولات الموسم، وقال الظاهري: رفعنا راية الإمارات عالياً هنا، وقمنا بصياغة المنصة على ما نريد ونرغب، هي خير بداية وافتتاحية للموسم، ودليل على أن فريقنا قادم وبقوة من أجل المنافسة والتحدي والحفاظ على اللقب الذي يحمله في المنافسة.

ثاني القمزي: السباق لم يكن سهلاً

العودة إلى منصات التتويج في بورتيماو، كانت مبهجة وسعيدة لـ «القرش الأبيض» ثاني القمزي، قائد الزورق 5، والذي تفوق من خلال السباق الرئيس لجولة بورتيماو، بحصد المركز الثاني والوصافة في هذه الجولة، وأكد القمزي أن السباق لم يكن سهلاً، حيث إنه حافظ على مركزه ثانياً من البداية وحتى الدورة الأخيرة الختامية.

وقال: حاولت من البداية أن أسجل استراتيجية المحافظة على مركزي ثانياً، وأمامي زميلي في الفريق شون تورنتي، حادث البداية كان مفاجئاً بعض الشيء، ولكن ركزت مع لحظة رفع العلم الأخضر مجدداً، لكي أحافظ على مركزي، اللحظات الأخيرة كانت حرجة، خاصة مع محاولة زورق فيليب التقدم للأمام وتجاوزي، وهو ما لم أدع له أي مجال، من خلال عدم إتاحة المجال له طيلة مراحل السباق، وحتى لحظة رفع العلم الشطرنجي.

تورنتي يبدع في ظهوره الأول مع أبوظبي

تفوق المتسابق شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6، من خلال الجولة الافتتاحية للبطولة، بإحراز لقب الجولة، وكذلك سبق أفضل زمن، حيث قدم أداءً رائعاً ومتوازناً، أثبت من خلاله كفاءته للاختيار والانضمام إلى صفوف الفريق الإماراتي المتميز، وشون سبقته دموع الفرحة مع نهاية المنافسة، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة، بأن يحصد لقب الجولة والمنافسة، تحت اسم فريق أبوظبي.

وقال: كان جل تركيزي قبل السباق، هو تحقيق لقب الجولة، حيث إن فريق أبوظبي اسم كبير، ويستحق أن أبذل له كل جهد، بدأت من خلال سباق أفضل زمن، وأكملت التفوق بإحراز لقب الجولة، أنا سعيد للغاية، أن أكون في صفوف الفريق المحترف، وأعد القائمين في فريق أبوظبي، أن أقدم الأفضل دائماً، كي أكون أهلاً للفريق الذي أنتمي له.