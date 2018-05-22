شيخي:«ناس» أفضل تسويق لطائرة الإمارات في العالم

أكد الجزائري محمد شيخي لاعب الجزيرة وفريق رابتور، أن دورة ند الشبا، أفضل تسويق للكرة الطائرة في العالم، ورسالة على قدرة الإمارات على تنظيم واستضافة أكبر بطولات الطائرة، وقال: شاهدنا في دورة ند الشبا أفضل اللاعبين في العالم من دوريات أوروبية كبيرة، ومن البرازيل وكوبا، وأفضل اللاعبين العرب، وهو ما يشكل

ازدياد القوّة والإثارة من عام إلى آخر، لأن اللجنة المنظمة تستثمر خبرتها في التطوير، وقال: شهدت النسخة السادسة، تسجيل 4 لاعبين من الأندية، ولاعبين أجنبيين، بعدما كانت الفرق تشارك بـ 3 لاعبين هواة في السابق.

مشاركة

شارك محمد شيخي 3 مرات في دورة ند الشبا، وتعتبر الفترة التي قضاها في الوصل، أفضل مرحلة في مشواره، بتحقيقه 4 ألقاب، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر وكأس الاتحاد مرتين، ويحمل في رصيده تجارب عدة في دورينا، مع أندية الأهلي والشباب والجزيرة.

وكشف اللاعب الجزائري، أن مستوى الدورة لا يقل عن مستوى البطولات العالمية والقارية، لأنها تضم أفضل اللاعبين في الإمارات وفي العالم، مشيراً إلى أن الدوري الإماراتي قبل 10 سنوات، كان أقوى بكثير عما هو عليه الآن، بسبب التقليل في عدد الأجانب من اثنين إلى واحد، وتراجع الاهتمام باللعبة في الأندية، نتيجة التركيز على كرة القدم، وقال: تجربة دورة ند الشبا، تؤكد أن زيادة الأجانب أفضل حلول التطوير، وليس العكس، وأعتقد أن الاعتماد على أجنبيين اثنين، يمنح الأندية الإماراتية فرصة المنافسة على الألقاب العربية والقارية، ويوفر للاعبين عامل الاحتكاك وكسب الخبرة.

نموذج

وعن رأيه في الكرة الطائرة العربية، أوضح شيخي أن الكرة المصرية والتونسية والجزائرية، تعتبر الأفضل على الساحة العربية والأفريقية، فيما تعتبر المدرسة البحرينية، الأبرز على مستوى الخليج.

واعتبر شيخي، خالد محمود، نموذجاً يحتذى به للاعبين في الوطن العربي، موضحاً أن خالد محمود أظهر من خلال استمراره في الملاعب 40 عاماً، أن الرياضة لا ترتبط بالعمر، بقدر ما تحتاج إلى العزيمة.