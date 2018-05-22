مواجهتان «عيار ثقيل» في نصف نهائي الطائرة الليلـة

تقام الليلة مواجهتان من العيار الثقيل في نصف نهائي منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضيّة، حيث يجمع صراع ناري بين «أف3-أ» و«سبينيس» في المباراة الأولى التي تنطلق الساعة العاشرة مساء، تليها مواجهة قوية أخرى تجمع المفاجأة و«أف3»، الذي يأمل بلقاء شقيقه «أف3-أ» في النهائي في حال تمكن الأخير من تجاوز عقبة «سبينيس».

وكان فريق المفاجأة حامل اللقب ضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي بعدما تغلب على رابتور بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (28-26)و(27-25) و(25-23)، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ4 نقاط خلف المتصدر «أف3-أ» بـ5 نقاط فيما غادر رابتور المنافسات برصيد خال من النقاط، بينما حسم فريق «أف3» تأهله للدور نصف النهائي متصدراً للمجموعة الثانية بـ5 نقاط بعد الفوز على فريق سبينيس 3-2 بنتائج أشواط (25-23 و20-25 و25-20 و23-25 و15-4)، وصعد معه سبينيس في المركز الثاني بـ3 نقاط وغادر ليدرسبورت المنافسات بنقطة واحدة.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة الأولى فقد واجه خلالها فريق المفاجأة صعوبة كبيرة في انتزاع بطاقة الـتأهل، خاصة في الشوط الأول الذي تحكم به رابتور بشكل مطلق وكان الأقرب للفوز، لكنه ارتبك على مستوى الاستقبال.

الشوط الأول

فاجأ رابتور المفاجأة بدخوله القوي للمباراة وكان الأسبق في تسجيل النقاط من 1-0 و2-1 وحتى 6-5 ثم 7-6 وفي كل مرة يبحث المفاجأة عن التعادل وبدا بطيئاً في بداية الشوط ما منح رابتور فرصة تعميق الفارق إلى 4 نقاط (10-6)، لكنه ارتكب جملة من الأخطاء المتتالية في الاستقبال والإرسال رجحت كفة المفاجأة ومكنته من العودة في المباراة وإدراك التعادل 11-11 قبل أن يتراجع من جديد ويهدي رابتور 3 نقاط منحته الأسبقية 14-11.

ومع دخول المباراة مرحلتها الأخيرة تمكن المفاجأة من قلب تأخره لأول مرة 17-16 وتقدم 18-17 وأصبح الطرف الأفضل مستغلاً تراجع رابتور وتعدد أخطائه الدفاعية وسارت المباراة متعادلة حتى أخذ المفاجأة الأسبقية بنقطتين وحسم نتيجة الشوط الأول 28-26.

وجاء الشوط الثاني مختلفاً عن الأول ولفائدة المفاجأة من بدايته، حيث نجح في تعميق الفارق سريعاً إلى 6-1 ثم 8-1 و10-3 وبرز في صفوفه البرازيلي ليال بشكل لافت وخالد محمود على مستوى الإعداد لكن رابتور لم يستسلم وبدأ يستعيد قواه شيئاً فشيئاً إلى أن قلل الفارق إلى 4 نقاط 17-13 و18-14 ثم إلى 3 نقاط 19-16 و21-19 ثم إلى نقطتين 22-20 إلى أن خطف التعادل 24-24 و25-25 لكنه فشل في انتزاع الشوط الذي حسمه المفاجأة 27-25.

ودخل رابتور الشوط الثالث بشكل أفضل وكان الأسرع في تسجيل نقاط التقدم إلى النقطة الرابعة قبل أن ينجح المفاجأة في قلب تأخره إلى فوز 7-5 مستفيداً قوة ضربات الكوبي روبرتلاندي سايمون وتألق ليال في الاستقبال في المقابل في المقابل افتقد رابتور التركيز وارتكب أخطاء واضحة على مستوى حائط الصد كلفته التأخر بـ6 نقاط 16-10 ثم 17-11 ولم يستفد من تألق لاعبه محمد شيخي الذي كان يغرد خارج السرب بأدائه المميز.

واستمر الفارق بين 3 و4 نقاط 18-15و19-16 إلى أن نجح رابتور في تقليصه إلى نقطتين فقط 22-20 وكان قريباً من تكرار سيناريو اللحظات الأخيرة للشوط الثالث عندما قلل الفارق إلى نقطة واحدة 23-22 ثم 24-23 لكنه فشل في انتزاع الفوز مرة أخرى وانقاد للخسارة 25-23.

أخطاء

اعترف محمد عبد العزيز شمل لاعب المفاجأة أن فريقه لم يظهر بعد بالمستوى المطلوب وافتقد التجانس وهو ما جعله يعاني حتى اللحظات الأخيرة لحسم نتيجة الأشواط الثلاثة، مشيراً إلى أن المشكلة الأبرز التي يشكو منها المفاجأة تكمن في خانة اللاعب الهاوي غير المتخصص في الكرة الطائرة عكس بقية الفرق التي اعتمدت على لاعبين هواة قريبين من حيث المستوى من لاعبي الأندية.

وأوضح شمل أن المفاجأة ارتكب أخطاء سهلة لغياب الانسجام، مؤكداً في الوقت نفسه أن أداء الفريق كان أفضل من المباراة الأولى، وقال: للأسف لم نصل إلى غاية الحين للانسجام المطلوب وفي الشوط الأول أضعنا 10 كرات سهلة لكن لحسن الحظ تداركنا الأمر ونجحنا في اختطاف النتيجة.

أما عن تفاصيل المواجهة الثانية، فقد نجح فريق أف 3 في خطف أول نقطة من خطأ في الإرسال من الإيطالي مارشال إلا أن سبينيس عدل من أوضاعه ونجح في التقدم 5-1، وينجح الألماني سلفادور في حائط الصد ويخرج فرق أف 3 عن أجواء المواجهة بالأخطاء الكثيرة ووصلت النتيجة إلى 8-2، ويسجل أف 3 حضوراً من جديد ويسجل 3 نقاط متتالية وتتحرك النتيجة إلى 9-6 لفريق سبينيس، ولم يظهر البحرينيان محمد يعقوب وناصر عنان المستوى المطلوب، ويتقلص الفارق إلى نقطتين 11-9، ويسجل محمد يعقوب هدف التقليص 11-10.

تتكرر أخطاء الإرسال من الفريقين إلا أن النتيجة ظلت لمصلحة سبينيس بفارق نقطتين بسبب التسديدات القوية من مارشال، ونجح أف 3 في تحقيق التعادل لأول مرة 15-15، واشتد الصراع بين الفريقين إلا أن أف 3 نجح في حسمه لمصلحته بنتيجة 25-23.

وجاء الشوط الثاني بسيناريو مشابه للأوّل لكن سبينيس عرف هذه المرة كيف يحسمه لصالحه 25-20، ويحقق التعادل بمعدل شوط لكل فريق.

وعاد «أف 3» لينتزع نتيجة الفوز بالشوط الثالث 25-20 واستمر الصراع القوي بينهما في الشوط الرابع الذي حسمه لفائدته 25-23.

وفي الشوط الخامس والفاصل، يتقدم سبينس 3-1، إلا أن أف 3 يكشر عن أنيابه ويتقدم 10-3، و14-3، بعدما سجلل من 13 إرسال متتال، ويحسم الشوط 15-4 بالنقطة الأخيرة التي سجلها عامر غلام ويفوز بالمباراة 3-2.