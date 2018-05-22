عادل البناي: نجاح «السلة» فاق التوقعات

أعرب عادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالبطولة عن سعادته بالتواجد الكبير في ثلاثيات كرة السلة في منقطة الفيستيفال سيتي، وقال: «الحضور الجماهيري والمشاركون فاق التوقعات خاصة في ظل مشاركة 61 فريقاً، من مختلف الفئات والجنسيات، ونحن نتعامل مع الحدث على أنه رياضة مجتمعية وحرصنا أن يكون في أماكن التسوق والمولات وتجمعات الجماهير بعيداً عن الصالات المغلقة، والهدف منها تعزيز مفهوم النشاط البدني بين أفراد المجتمع، والتشجيع على ممارسة الرياضة وبإمكان أي مجموعة أن تشارك بفريق نظراً لأن كل فريق 3 لاعبين، كما أن الحدث مفتوح للمواطنين والمقيمين».

وأضاف أن دورة ند الشبا توجه رسالة للمجتمع بأن ممارسة الرياضة من الممكن أن يكون في أي مكان، وأية لعبة، مشيراً إلى أن إدارة المول تعاونت مع مجلس دبي الرياضي في الحدث، ونشكرهم على كل ما قدموه، للبطولة وكان اختيارنا صائباً في هذا المكان.

وأوضح أن جميع فعاليات البطولة تشهد زخماً كبيراً، والأسبوع المقبل ستقام بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، وتشهد هذا الموسم مشاركة قوية من فرق استعدت بشكل جيد وجلبت لاعبين مميزين، وهناك عدد من المؤسسات الحكومية ونتوقع أن تكون المنافسة على اللقب قوية، وهو ما ينطبق على لعبة المبارزة خاصة أن هناك عدداً من اللاعبين العالميين في فئة اللاعبين الدوليين وهناك فئة للمواطنين، ونتوقع أيضاً على نفس مستوى العام الماضي.

وأشار إلى أن الجوجيتسو من الألعاب المجتمعية الواسعة الانتشار وبالتعاون مع الاتحاد نسعى أيضاً إلى انتشارها بشكل أفضل والبطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين في أول ظهور للعبة في الدورة، موضحاً أن الأمور تسير بشكل جيد في بطولتي الأردن ومصر، وهناك تواصل مع الاتحاد الأردني للكرة الطائرة وأيضاً التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، وسنبدأ بالأردن وبعدها في مصر، ونتوقع أن تكون انطلاقة جديدة لنا في أول نسخة.

وأوضح أنه سيتم تقييم المشاركات الخارجية بعد انتهاء هذه النسخة والنتائج التي وصلنا إليها وبعدها نحدد المرحلة المقبلة سواء من ناحية توسيع الدورة أو إضافة ألعاب أخرى، وهو ما سيأتي بعد التقييم ومناقشة التقارير الخاصة بالبطولتين.