«عالم دبي للرياضة» ينطلق بفعاليات متنوعة

تنطلق اليوم رسميًا الدورة الثامنة من عالم دبي للرياضة، أكبر صالة رياضية صيفية في الدولة، وتشهد مشاركة مجموعة من الأكاديميات والشركات الرياضية العالمية. وتتميز دورة الحدث هذا العام بأجندة حافلة بالألعاب الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية، وتستمر فعالياتها المتنوعة المقامة في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 8 سبتمبر 2018، وتضم 18 لعبة رياضية، وتشهد مشاركة 10 أكاديميات رياضية متخصصة.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: هذا العرض المثير من الروح الرياضية والتعاون بين مختلف أفراد المجتمع الذي شهدناه اليوم في الاستعراض، يُعدّ مثالًا رائعًا على ما تمثّله تقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخة، بما في ذلك التسامح والاحترام والتآخي. وفي الواقع، ونحن نحتفل بعام زايد، فإنه من المهم أن نتذكر مؤسس دولتنا الشيخ زايد - طيب الله ثراه - وحثه الناس من مختلف الجنسيات والأجناس والأديان على التعاون معًا لخلق مجتمع ينبض بالحياة. وأضاف: نحن ملتزمون مواصلة هذا النهج، وتوفير منصّة رياضية للمقيمين والزوّار تجمعهم في بيئة تمكنهم من ممارسة رياضاتهم المفضلة، والاستمتاع بكل الأنشطة الجديدة.

وعبر سعيد حارب عن سعادته بالمواهب العديدة التي سيكشف عنها عالم دبي للرياضة وخاصة بعد قرار صاحب السمو رئيس الدولة الذي سيعطي الفرصة للأندية ومنتخباتنا الوطنية للاستفادة منها.

من جانبه، قال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: لقد استقبل عالم دبي للرياضة على مدار سبعة أعوام أكثر من مليون زائر، ونحن فخورون بأن نشهد توسّع عالم دبي للرياضة ليس فقط في الحجم، بل أيضًا في عدد الأكاديميات والألعاب الرياضية، ونحن ملتزمون البناء على هذا النجاح، والاستمرار في توفير بيئة رياضية شاملة للمجتمع تجعل الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية في متناول الجميع.

وأضاف: تُقدم العديد من الأكاديميات العالمية والإقليمية برامج تدريبية وتطويرية للاعبين الناشئين هذا العام، بما في ذلك أكاديمية لاليجا، وأكاديمية برستيج ستار الرياضية، وأكاديمية بروفيشنال سبورت، وأكاديمية دبيكاز للريشة الطائرة، وأكاديمية IFA لكرة القدم، وأكاديمية يوفنتوس دبي، وتنس 360، وأكاديمية جي-فورس، وأكاديمية جاست بلاي.

أنشطة

وسوف يتمكن الزوار من الاستمتاع بالأنشطة الجديدة التي يقدّمها عالم دبي للرياضة أول مرة وهي الغولف الافتراضي، وألعاب التصويب في الباتل بارك، والتي تمتد على مساحة 750 متراً مربعاً وتحتوي على حقلين مختلفين - آي باتلفيلد بنظام اليزر، وآي تارجت بنظام التصويب الإلكتروني. وينضم لعالم دبي للرياضة هذا العام أيضًا جولدز جيم، مركز اللياقة البدنية الرائد في دبي، والذي سيتولى إدارة صالة اللياقة البدنية المقامة على أحدث طراز خلال فصل الصيف.

يُقدّم الجمباز أيضًا أول مرة في عالم دبي للرياضة هذا الصيف، مع منطقة مخصصة تحتوي على قضبان الرفع، والعوارض، ومنصّة القفز، ومضمار الدوران في الهواء، بينما تعود مرة أخرى منطقة النينجا واريورز مع مضمارين إحداهما للكبار، والآخر للأطفال.