9 ساعات بث لـ«دبي الرياضية»

أكد عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي الرياضية تخصص ما لا يقل عن 9 ساعات يوميا لنقل فعاليات دورة ند الشبا، مشيرا إلى وجود اتفاقية توأمة بين اللجنة المنظمة والقناة لنقل كل ما يتعلق عن الدورة من أخبار وبث مباريات بشكل مباشر، وقال: تقوم قناة دبي الرياضية بنقل الحدث لكل القنوات الراغبة في بث الدورة.

إضافة إلى تخصيص برامج عن الدورة منها برنامج قبل الإفطار عبارة عن مجلة تلفزيونية تقدم كل ما دار من فعاليات في الليلة السابقة، فيما يبدأ والخاص بالنقل المباشر للفعاليات الساعة التاسعة والنصف مساء وتتخلله التصريحات ما قبل وبعد المباريات.

وكشف عبد الرحمن أمين عن تخصيص قناتين لنقل الفعاليات، حيث تنقل دبي الرياضية الأولى منافسات الكرة الطائرة فيما يتم بث منافسات البادل تنس على قناة دبي الرياضية 2 إلى جانب تغطية جانب من منافسات بطولة خماسيات كرة القدم في مصر وبطولة الكرة الطائرة في الأردن.

وصرح عبد الرحمن أمين أن قناة دبي الرياضية ستنقل مباشرة أجواء متابعة الجماهير لنهائي دوري الأبطال من الخيمة، والتي ستشهد تنظيم سحوبات على جوائز قيمة.