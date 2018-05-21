لاعبات الوصل يقترحن بطولة طائرة للسيدات

اقترحت 4 لاعبات من فريق الوصل، بطل دوري السيدات للكرة الطائرة، إدراج بطولة خاصة بالسيدات في دورة ند الشبا على غرار بطولة الرجال، وذلك خلال حضورهنّ مباراتي الجولة الأولى، التي جمعت أول من أمس فريقي «إف 3 أ» و«المفاجأة» وفريقي «إف 3» و«ليدر سبورت».

وقالت نادية، كابتن فريق الوصل، التي حضرت إلى جانب زميلاتها أسماء أحمد ومروى حديد وكليثم رحمة: «جئنا للاستمتاع بمشاهدة المستوى الراقي الذي تقدمه الفرق في بطولة الطائرة واكتساب الخبرة بما أن الدورة تشهد سنوياً مشاركة أفضل اللاعبين محلياً وبعض النجوم الكبار في العالم، مثل هذه الفرص قليلة في الإمارات، ونحن كوننا لاعبات يجب علينا الحضور لنتعلم منهم، ليس لديّ فريق معين أشجعه ولكن أشجع اللعب الجميل.

وأتمنى أن يتم إدراج بطولة للسيدات في النسخة المقبلة، وأعتقد أن المشاركة ستكون جيدة لأن الكرة الطائرة تحظى باهتمام العديد من الفتيات ويمارسنها سواء هواية بالأندية أو في الملاعب الخاصة، وفي حال منحنا هذه الفرصة سنشكل فرقاً مثل الرجال مزيجاً من المحترفات ولاعبات الأندية، وهو ما يمكننا من الاحتكاك بشكل مباشر مع نجمات عالميات، وهو عامل مهم لتطوير رياضتنا».

وأضافت: «تشهد دورة ند الشبا تطوراً في المستوى من عام لآخر باستقطابها أفضل اللاعبين في عالم الكرة الطائرة، وحتى الإقبال الجماهيري مميز وغير متوافر في الدوري المحلي، ما يؤكد النجاح التنظيمي الذي تحققه الدورة بفضل الترويج الجيد والجوائز القيمة والخدمات الكبيرة المقدمة للجماهير وتخصيص أماكن للعائلات، وهو ما جعل بعض اللاعبين يصطحبون عائلاتهم معهم إلى البطولة لقضاء سهرة رمضانية جميلة».