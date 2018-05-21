الوحدات وشباب الحسين يدشنان «طائرة ناس» بالأردن

يقصّ فريقا الوحدات وشباب الحسين شريط الافتتاح لبطولة دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية بالكرة الطائرة التي يقيمها اتحاد الكرة الطائرة الأردني بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بلقائهما الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل (بتوقيت عمّان) بقاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.

وأصدر الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جدول مباريات البطولة التي تقام كل مبارياتها بقاعة قصر الرياضة، وتشارك فيها الأندية الثمانية المصنفة في الدرجة الممتازة، حيث وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: الوحدات وشباب الحسين والعودة وعيرا، وضمت الثانية: وادي موسى والكرمل والمهندسين ومليح.

وتقام مباراتان في كل يوم، الأولى عند العاشرة مساءً، والثانية عند الثانية عشرة منتصف الليل، وتالياً المباريات التي تقام بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، ويلتقي في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني في البطولة أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية، ويلتقي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها نحو 15 ألف دينار ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية.