1500 مشارك في سباق الجري

يتنافس 1500 مشارك من مختلف الفئات على ألقاب سباق ند الشبا للجري الذي يقام الليلة في أبرز فعاليات دورة ند الشبا، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي يتنافسون في 11 مسابقة لكسب جوائز مالية تبلغ 6 ملايين درهم إماراتي.

وسيقام سباق ند الشبا للجري لمسافتي 5 و10 كلم، ويسمح فيه بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وذلك وفق 6 فئات رئيسية، حيث يضم سباق 10 كلم 4 فئات، وهي: «المحترفين للرجال» التي تشمل لاعبي الأندية والمقيمين المحترفين، و«المحترفين السيدات» من لاعبات الأندية والمقيمات المحترفات، والفئة المفتوحة للرجال التي يسمح بالمشاركة فيها المواطنين والمقيمين من غير المسجلين في الأندية، والفئة المفتوحة للسيدات من المواطنات والمقيمات من غير المسجلين في الأندية، فيما يضم سباق 5 كلم فئتي الهواة رجال ويسمح المشاركة فيه للهواة المواطنين فقط من دون لاعبي الأندية، والهواة السيدات للمواطنات فقط من دون لاعبات الأندية.

وسينطلق سباق مسافة 10 كلم في تمام الساعة العاشرة مساءً من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية على أن يكون خط النهاية في مجمع ند الشبا الرياضي، فيما ينطلق سباق 5 كلم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على أن يكون خط النهاية في مجمع ند الشبا الرياضي أيضاً.

واعتمدت اللجنة المنظمة منح أصحاب المركز الأول في كل فئة مبلغ 10 آلاف درهم، على أن يحصل صاحب المركز الثاني في كل فئة على مبلغ 8 آلاف درهم، والمركز الثالث ينال 6 آلاف درهم، ومن المركز الرابع إلى التاسع 3 آلاف درهم ليكون المجموع الكلي للجوائز المالية 252 ألف درهم إماراتي.

وأوضح عادل البناي، رئيس اللجنة الفنية بدورة ند الشبا الرياضية، أن الإقبال الكبير على المشاركة بأعداد تقارب وتزيد على النسخ الماضية يعود للنجاحات التي حققتها الدورة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تحول سباق الجري إلى أكثر من مجرد منافسة رياضية وأصبح بمثابة لقاء مجتمعي نشاهد فيه جميع الفئات سواءً المحترفين والمتخصصين في هذه السباقات، أو حتى من يقوم بالجري رفقة أفراد عائلته بما يعكس الجهود المتواصلة التي نسعى من خلالها لترسيخ أهمية الرياضة لجعل المجتمع أكثر نشاطاً وسعادة.

وكشف البناي أن اللجنة المنظمة ستواصل استخدام الشريحة الإلكترونية، حيث قامت على مدار الأيام الماضية بمنح كل متسابق شريحة خاصة ورقم صدر، يتم من خلالهما رصد نتيجة كل متسابق لضمان الدقة في الزمن، فيما سيتم توفير حكام من أصحاب الخبرات في سباق الجري من أجل ضبط مجريات السباق ورصد أي تجاوزات، علماً بأن الدورة لم تشهد في النسخ الماضية أية مخالفات أو تجاوزات مقصودة، وسط انضباط وتحلّي الجميع دائماً بالروح الرياضية.