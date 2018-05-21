61 فريقاً تشارك في بطولة السلة

انطلقت مساء السبت منافسات بطولة كرة السلة 3X3، وذلك للمرة الأولى ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، حيث أقيمت الفعاليات داخل دبي فيستيفال ستي مول، بمشاركة 61 فريقاً من مختلف الجنسيات والتي وصلت إلى 38 جنسية من مختلف دول العالم.

وأكدت عائشة الجسمي مديرة بطولة كرة السلة 3x3 أن جميع الفرق المشاركة في المنافسات قدمت أفضل ما لديها من أجل مواصلة المشوار نحو الدور الثاني من المنافسات، وذلك للوصول إلى الأدوار النهائية، حيث تستمر المنافسات لمدة 4 أيام.

منافسة

وكانت منافسات الأدوار الإقصائية للعبة قد استمرت حتى مساء أمس من أجل تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل، حيث أوضحت الجسمي، الأول والثاني من الفرق سيتأهل مباشرة إلى ربع النهائي، فيما يتم منح فرصة لأصحاب المركزين الثالث والرابع من أجل المنافسة من خلال دور الـ16.

وفي ما يتعلق بالفئات المشاركة أكدت الجسمي أن عدد الفرق المشاركة من الرجال وصل إلى 28 فريقاً ومن السيدات وصل إلى 16 فريقاً ومن الشباب وصل إلى 12 فريقاً بالإضافة إلى 5 فرق للفتيات، وقد شاركوا جميعاً خلال اليومين الأول والثاني في جميع مباريات التصفيات.

وأشارت عائشة الجسمي إلى أنها لم تتوقع أن تصل منافسات البطولة لهذه الحد من الإثارة والندية بين جميع المشاركين على الرغم من أنها الأولى هذا الموسم في دورة ند الشبا الرمضانية موضحة أن ما حققته الدورة من زخم كبير وفعال زاد من رغبة العديد من اللاعبين من أجل المشاركة فيها.