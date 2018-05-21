«إف3-أ» يبلغ نصف نهائي الكرة الطائرة

طار فريق إف3-أ، إلى نصف نهائي منافسات كرة الطائرة لدورة ند الشبا، بعدما تغلب على رابتور بنتيجة 3-0، بواقع (25- 19) و(25-17) و(35-33)، في المباراة الأولى التي جمعتهما مساء أول من أمس، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ليحصد بذلك العلامة الكاملة (5 نقاط) من انتصارين متتاليين، فيما أقصى سبينيس، فريق ليدرسبورت، بعدما ألحق به الخسارة الثانية على التوالي في البطولة، بنتيجة (3-2)، بواقع (25-21) و(25-21) و(26-24) و(25-19) و(15-12)، ليمنح الصدارة مؤقتاً «إف3» بـ 3 نقاط، بينما حل سبينيس ثانياً بنقطتين.

وأكد جاسم محمد مدير فريق «إف3-أ»، أن وصول فريقه إلى المربع الذهبي، كان إنجازاً مستحقاً، بعد الأداء القوي في المباراتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن من يهزم البطل يستحق مكاناً في النهائي، مثنياً على جهود لاعبيه في المباراة الثانية، والفوز بـ 3 أشواط نظيفة، رغم خوضهم 5 أشواط قبل 24 ساعة.

من جهته، اعترف الجزائري محمد شيخي لاعب فريق رابتور، بأحقية «إف-3 -أ» في الفوز، وبالـتأهل إلى الدور نصف نهائي، وقال: لم نقدم الأداء المطلوب، في المقابل ظهر إف3-أ بمستوى أفضل منا، وكان أكثر انسجاماً.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة الأولى، فقد ظهر التفوق واضحاً في بداية الشوط الأول لمصلحة فريق إف 3-أ، الذي تقدم بفارق 5 نقاط، بفضل الثغرة الموجودة لفريق رابتور على الشبكة، ما دعا بمدرب الأخير لطلب وقت مُستقطع للعودة للنتيجة.

ولكن الأمور بقيت على وضعها، واستمرت الأفضلية لمصلحة إف3-أ، الذي واصل الأفضلية على مستوى النتيجة، والتي وصلت 9/‏4.

ونجح رابتور في تقليص الفارق، ليصل الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، 9-12، بيد أن إف 3-أ، عاد لتوسيع النتيجة، بفضل ضربات الإرسال الساحقة للمحترف الكوبي هيرنانديز يوسفاني.

وبرز لاعب إف 3-أ، حمدان غانم، في منصف هذا الشوط، إذ تمكن من منح فريقه ثلاث نقاط، بفضل قوة تسديداته على الشبكة، ليصل بالنتيجة إلى 18/‏11، قبل أن يطلب رابتور الوقت المُستقطع الثاني له.

ولم يجد فريق إف3-أ، أي معاناة في ما تبقى من وقت لإنهاء الشوط الأول لمصلحة بفارق ست نقاط.

ولم تتغير الأوضاع في الشوط الثاني، حيث تمكن يوسفاني من وضع إف3-أ، في المقدمة، بفضل خمسة إرسالات، لم يتمكن لاعبو رابتور من التصدي لها، لتصل النتيجة إلى 6/‏1، ليلجأ مدرب الأخير لطلب وقت مُستقطع لعلاج الخلل في صفوف فريقه.

وبدأت الأمور تسير في مصلحة إف3-أ، على الرغم من مساعي رابتور لتقليص الفارق، الذي وصل إلى 9/‏4، لكن الأوضاع ازدادت صعوبة على لاعبي رابتور، بفضل توهج المحترف الكوبي، الذي وسع الفارق إلى 15/‏7.

وهدأ إيقاع اللعب بصورة واضحة، إذ صارت النتيجة نقطة لنقطة، حتى حسم إف3-أ، الشوط الثاني لمصلحته، بفارق ثماني نقاط.

وفي الشوط الثالث الأخير، انتفض رابتور، وتمكن للمرة الأولى من إدراك التقدم 5/‏4، مستغلاً حالة التراخي التي ظهر عليها فريق إف3-أ، ثم توسع الفارق مجدداً إلى 11/‏8، بسبب ضعف حائط الصد الموجود على الشبكة، بعد خروج أكثر من لاعب لفريق إف3-أ، أبرزهم حمدان غانم.

لكن العملاق الكوبي، يوسفاني، استفاق، وتمكن من تضيق الفارق بفضل قوة ضرباته، لتصل النتيجة إلى 14/‏13، ثم عاد الفارق ليتسع مجدداً، 18/‏14.

واشتعلت المباراة في الربع الأخير من هذا الشوط، حيث تمكن إف3-أ، أن يعود على مستوى النتيجة، بعد أن كان رابتور متقدماً 23/‏18، ليقلص الفارق إلى 23/‏24، ثم يتعادلا للمرة الأولى 24/‏24، وطال التعادل، حتى انتهى هذا الشوط لمصلحة إف3-أ، 35/‏33.

المباراة الثانية

وجاء الشوط الأول من المباراة الثانية متقارباً بين فريقي ليدرسبورت وسبينيس، اللذين سارا خطوة بخطوة، من 5-5 إلى 6-6 و7-7 و8-8، وتألق في صفوف ليدرسبورت، البحريني فاضل عباس، على صعيد الاستقبال والضرب، فيما خطف الألماني سلفادور الأنظار في فريق سبينيس.

واستمر التعادل في فرض نفسه على مجريات المباراة من 10-10 إلى 12-12 و14-14، كلما تقدم فريق أدرك الفريق الآخر التعادل، نظراً لتقارب المستوى الفني من الجانبين، كما جاءت بداية الشوط الأول قليلة الأخطاء، بفضل المهارات الفردية لأغلب اللاعبين، وخاصة الكوبي يوينري ألفاريز وفاضل عباس ومحمد خميس من جانب ليدر سبورت، وسلغادور والإيطالي ليونيل مارشال وهاني عبد الله من جانب سبينيس.

ومع تقدم الشوط، استمر التعادل مرة أخرى 16-16 و17-17، قبل أن ينجح ليدرسبورت في تعميق الفارق لأول مرة بـ 3 نقاط 20-17 ثم 22-19 و23-19، ليحسم النتيجة 25-21.

وواصل ليدرسبورت تألقه مع بداية الشوط الثاني، وتقدم 5-1، ولم يجد أي صعوبة في إنهاء المجموعة الثانية لصالحه، وبنفس نتيجة الشوط الأول 25-21، مؤكداً بذلك أفضليته في المباراة.

وكرر ليدرسبورت، سيناريو بداية الشوط الثاني في الشوط الثالث، وتقدم 4-1 ثم 8-5، وفرض سيطرة مطلقة على مجريات الأحداث، قبل أن يبدأ سبينيس في العودة شيئاً فشيئاً، بعدما حسّن أداءه من الناحية الدفاعية، بقيادة ليونيل مارشال، وتمكن من إدراك التعادل 12-12 في مرحلة أولى، ثم السير خطوة بخطوة إلى جانب ليدر سبورت 17-17 و18-18 و19-19، ونجح في قلب تأخره 24-22 إلى فوز بنتيجة الشوط 26-24.

وجاء الشوط الرابع لفائدة سبينيس، الذي رفع النتيجة 5-1 و7-4، وتحكم بشكل جيد في مجريات الشوط، إلى أن تقدم 19-14 و20-15، ثم الفوز 25-19، ليفرض على ليدر سبورت، خوض شوط كسر التعادل، الذي حسمه لفائدته 15-12، والفوز بنتيجة المباراة، رغم تأخره بشوطين نظيفين في البداية.