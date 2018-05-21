ميثاء بن ضاوي: ثلاثيات السلة إضافة إيجابية

أبدت ميثاء بن ضاوي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الإمارات لكرة السلة، سعادتها بإضافة لعبة ثلاثيات كرة السلة للسيدات لأول مرة ضمن دورة ألعاب ند الشبا الرمضانية، مبينة أنها إضافة إيجابية للعبة.

وأكدت بن ضاوي أن هذه اللعبة تحظى بشعبية واسعة بين قطاعات الشباب، ولها العديد من العوائد الإيجابية التي تصبّ في مصلحة كرة السلة.

وكشفت بن ضاوي أن البطولة مُعترف فيها من الاتحاد الدولي لكرة السلة، وقالت: «اللعبة بسيطة وتعتمد على المهارات الفردية للاعبات وتعزز من ثقتهم بأنفسهم وتعطيهم الدافع للتقدم لاسيما أن اللعبة تحظى بجماهيرية ولعبها سهل ولا يحتاج إلا لتطبيق الأرضيّة المخصصة لها على أي ملعب، الأمر الذي شجع على إضافتها من ضمن الدورة».