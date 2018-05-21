أجواء عائلية

يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في
في إطار سلسلة الحلقات التوثيقية التي تقدمها «البيان» في عام زايد عن حكيم العرب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
لم أستغرب مطلقاً ما شهدته من زخم كبير تحظى به دورة ند الشبا الرياضية التي دخلت في هذا العام عمرها السادس..
كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، يمتلك خبرة كبيرة في مجال الصيد بالصقور ويعدّ مرجعاً مهماً في هذه الرياضة،
ارتبط المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برياضة الصيد بالصقور منذ البدايات الأولى والنشأة المبكرة، وكان خبيراً بفنونها وأصولها.
يُعد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها الحقيقية..
شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم واقعة طريفة كان بطلها حارس مرمى فريق أتلتيكو باراناينسي.
شاركت "مكة" ابنة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول، في الاحتفال بفوز والدها بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز 32 هدفًا فى "البريميرليغ".
تسلم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" فى الموسم الحالى
في سابقة فريدة منها أشادت مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم بمبادرة الألعاب الحكومية في دبي ويعلنون بالصوت
أصدرت السلطات اليونانية أمس مذكرة توقيف بحق رئيس نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس لدخوله أرض ملعب مباراة فريقه ضد ضيفه أيك أثينا مسلحاً بمسدس.
اعتدى مشجعون لفريق جو أهيد إيغلز على لاعبي المنافس غرافشاب، عقب مباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.
لمشاهدة الـملف PDF أضغط هنا اقرأ في ملحق دورة ند الشبا: 61 فريقاً تشارك في بطولة السلة ميثاء بن ضاوي: ثلاثيات السلة
افتتح الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مساء أول من أمس، معرض عبد الله سالم الرميثي القطب الوصلاوي في منزله
طار فريق إف3-أ، إلى نصف نهائي منافسات كرة الطائرة لدورة ند الشبا، بعدما تغلب على رابتور بنتيجة 3-0، بواقع (25- 19) و(25
انحصر الصراع على صفقة عبد الله النقبي لاعب الظفرة، بين ناديي الشارقة وشباب الأهلي - دبي، بعد انسحاب ناديي الوصل والنصر،
أبدت ميثاء بن ضاوي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الإمارات لكرة السلة، سعادتها بإضافة لعبة ثلاثيات كرة
تفقد الشيخ راشد بن عمار النعيمي سير النشاط في بطولة الشيخ حميد بن عمار الرمضانية بنسختها الخامسة، والتي تنظمها جمعية
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه أول من أمس في مقره بدبي برئاسة المهندس مروان بن غليطة اعتماد إجراءات تطبيق سقف
انطلقت مساء السبت منافسات بطولة كرة السلة 3X3، وذلك للمرة الأولى ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، حيث أقيمت
يتنافس 1500 مشارك من مختلف الفئات على ألقاب سباق ند الشبا للجري الذي يقام الليلة في أبرز فعاليات دورة ند الشبا، التي
تأهل فريق ولينغتون النيوزيلندي إلى كأس العالم للأندية لكرة القدم «الإمارات 2018» ليواجه العين في افتتاح المونديال يوم
أكد راشد أيوب لاعب فريق «إف 3 أ»، أن دورة ند الشبا أنقذته من الاعتزال المبكر، بعدما منعته ظروف خاصة من الاستمرار في
للمرة الثالثة على التوالي، يفوز اليميني المتطرف فيكتور أوربان، برئاسة وزراء المجر.... على أكتاف خطاب صريح في معاداته للغير، وتشدده إزاء الهجرة واللجوء.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.
يسلط الإعلام العالمي اهتمامه في هذه الأيام على زواج أمير ويلز هاري من ريتشيل ميغان ماركل وهي سيدة أميركية من عامة الشعب.
مثلت معارك تحرير الساحل الغربي اليمني أهمية بالغة في استراتيجية جهود الشرعية اليمنية والتحالف العربي لتحرير مختلف