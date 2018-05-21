راشد أيوب:«ناس» أنقذتني من الاعتزال المبكر

أكد راشد أيوب لاعب فريق «إف 3 أ»، أن دورة ند الشبا أنقذته من الاعتزال المبكر، بعدما منعته ظروف خاصة من الاستمرار في اللعب في النصر لمدة 3 سنوات، ومنحته فرصة اللعب والبقاء في دائرة الأضواء، إلى أن تعاقد مع بني ياس بداية الموسم الماضي.

وابتعد راشد أيوب عن ممارسة الكرة الطائرة بسبب التزاماته المهنية، والتي دفعته إلى الانقطاع عن التمارين، والابتعاد عن فريقه السابق النصر، الذي رفض بدوره التفريط في خدماته، فاضطرّ اللاعب للبقاء مجمّداً دون نشاط رياضي لمدة 3 سنوات، قبل أن يلتحق بداية الموسم الماضي بفريق بني ياس، موجهاً الشكر إلى سهيل العامري من إدارة السماوي، على ثقته به، وضمه للفريق رغم الفترة الطويلة التي ابتعدها عن الملاعب، وقال: لقد ساعدتني دورة ند الشبا على البقاء في دائرة الضوء، وأسهمت في عودتي إلى الدوري من بوابة بني ياس، الذي وثق في إمكاناتي بعدما تألقت في الدورة.

وأضاف: عندما انضممت إلى بني ياس، لم أبدأ من الصفر، لأني حافظت على جاهزيتي، بفضل ظهوري المستمر في الدورة، التي قللت من غيابي لفترات طويلة عن النشاط.

وشدد راشد أيوب على أهمية الحضور الجماهيري في مباريات الكرة الطائرة، قائلاً: الكرة الطائرة إذا غاب عنها الجمهور ستحتضر وتموت شيئاً فشيئاً، الجمهور مهمّ لتحفيز اللاعبين، وجعلهم يقدمون كل ما عندهم، لذلك، المستويات التي تقدمها الفرق في الدورة مختلفة تماماً عن الدوري المحلي.

وأكد أنه خاض تجربة طويلة في الكرة الطائرة، لكنه لم يشهد أبداً مثل هذا الحضور الجماهيري الذي يتابع مباريات الدورة، مشيراً إلى أن «ناس» كشفت أن الكرة الطائرة لها جمهور واسع في الإمارات.