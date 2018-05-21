يوسفاني: الاستفادة من تجربة «ناس» لتطوير «الطائرة»

صرح الكوبي هيرنانديز يوسفاني لاعب بني ياس وفريق «اف3أ» أنه بالإمكان الاستفادة من تجربة دورة ند الشبا لتطوير الكرة الطائرة الإماراتية، معرباً عن تفاجئه من مستواها الفني القوي مقارنة بالدوري المحلي، الذي يفتقد أيضاً إلى الجماهير فيما تقام مباريات الدورة وسط مدرجات مكتظة، وقال: هناك فرق كبير بين الدورة والدوري المحلي من الناحية الفنية والأجواء التي تقام فيها المباريات، وكوني واحداً من اللاعبين الذين ينشطون مع بني ياس أتمنى أن يصل مستوى الدوري إلى دورة ند الشبا.

وأوضح اللاعب الكوبي أن من عوامل نجاح الدورة لوائحها المتطورة التي تسمح لكل فريق بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين فيما تلعب الفرق في الدوري بأجنبي واحد، إضافة إلى الحوافز المالية الكبيرة التي لا تتوافر بالأندية، وقال: إنها المرة الأولى التي أتواجد فيها في الدورة وأنا سعيد بذلك، وفي الوقت نفسه متفاجئ بمستواها الفني العالي وأجوائها الرائعة ومشاركة لاعبين كبار في مختلف الفرق، ما يبرز مكانة البطولة وسمعتها الجيدة على الصعيد الدولي.

اعتماد

وأكد يوسفاني أن اعتماد الفرق المشاركة في الدورة على اللاعبين الكوبيين أمر طبيعي بالنظر إلى المستويات التي يقدمونها مع فرقهم سواء في الدوري الكوبي أو خارجه، مشيراً إلى أنه تربطه علاقة صداقة متينة مع لاعب فريق المفاجأة مواطنه روبرتلاندي سايمون زميله في المنتخب الكوبي.

وحصل يوسفاني على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مساء أول من أمس ضد فريق رابتور.