«إف 3 أ» يصدم حامل اللقب بـ «صعقة البداية»

صدم فريق «إف 3 أ»، نظيره «المفاجأة» حامل اللقب، المعزز بأفضل لاعبين في العالم، عندما صعقه وألحق به هزيمة غير متوقعة في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، بنتيجة (3-2)، بواقع 25-20 و25-17 و13-25 و15-25 و15-12، لحساب الجولة الافتتاحية لدورة ند الشبا الرياضية، التي تستمر منافساتها حتى 6 يونيو المقبل.

وتقدم «إف 3 أ» بشوطين نظيفين (25-20) و(25-17)، قبل أن يدرك المفاجأة التعادل بشوطين لمثلهما، لكنه فشل في مواصلة تألقه، وخسر شوط كسر التعادل بنتيجة 15-12، ليضع نفسه في موقف صعب، وبات مطالباً بالفوز في المباراة الثانية أمام رابتور، من أجل الاستمرار في مسيرة الدفاع عن لقبه.

جاءت المباراة قوية من جانب المفاجأة، الذي تقدم 3-1 ثم 4-2، قبل أن يرتكب 5 أخطاء متتالية، خطف منها «إف 3 أ»، الأسبقية 7-4 ثم 8-4، بفضل تألق اللاعب البحريني محمد عنان، الذي شكل إلى جانب هيرنانديز يوسفاني نقطة قوة الفريق، وساهما بشكل واضح في انتفاضة «إف 3 أ».

أسبقية

ونجح المفاجأة في قلب تأخره إلى تعادل 9-9 ثم 10-10 و11-11، لكنه فشل في انتزاع الأسبقية، وتأخر من جديد بفارق 3 نقاط 13-16، بسبب قلة التركيز وتعدد الأخطاء على مستوى حائط الصد، واستمر «إف 3 أ» في فرض سيطرته، وعمق الفارق إلى 20-15، ما أربك حسابات حامل اللقب في العودة، ودخل في سلسلة جديدة من الأخطاء، ووصلت النتيجة 22-17 ثم 24-20، إلى أن حسم «إف 3 أ» نتيجة الشوط الأول 25-20.

وحاول المفاجأة تجنب سيناريو الشوط الأول، ودخل بكل قوته، وتمكن من انتزاع الأسبقية في تسجيل النقاط، وتقدم 3-2 ثم 4-2، رغم تعثره، ومنح «إف 3 أ» فرصة إدراك التعادل 4-4، عاد من جديد وتقدم 6-4 و7-4، وتحكم بشكل جيد في مجريات المباراة، بفضل الضربات الساحقة للكوبي سايمون، والبرازيلي يواندي ليال.

ونجح «إف 3 أ» في إدراك التعادل، بعد محاولات هجومية جدية، قادها محمد عنان ولاعب بني ياس مبارك المنصوري ويوسفاني، إلى أن تمكن من انتزاع الأسبقية 10-11، ثم 14-12 و15-13 و16-13، وسط تصفيق حار من الجمهور الذي استمتع بأداء راقٍ وقوي، ما دفع مدرب المفاجأة، أحمد ندا، إلى طلب وقت مستقطع، لكن الأمور زادت تعقيداً، بعد أن عمق «إف 3 أ» الفارق مرة أخرى إلى 4 نقاط، 18-14 و19-14، بعدما افتقد حامل اللقب كل الحلول الهجومية.

واستمر «إف 3 أ» في التحكم في أحداث الشوط الثاني، وفرض تفوقه في خطف النقاط من 23-16 و24-17، إلى أن انتزع نتيجته بواقع 25-17، ويضع بذلك حامل اللقب في موقف محرج.

وشهد الشوط الثالث بداية مشابهة للشوطين الأول والثاني، حيث دخل المفاجأة بقوة، وتقدم 3-1 و4-3 و5-4 و6-4، ونجح في السيطرة على مجريات الدقائق الأولى بشكل جيد، وحافظ على فارق النقطتين 7-5 ثم 9-7، رغم بعض المحاولات التي منحت «إف 3 أ»، التعادل 7-7، لكن تسرع لاعبيه وارتكابهم بعض الأخطاء القاتلة على مستوى حائط الصد، رجحت كفة المفاجأة لفرض سيطرة مطلقة، والتقدم 14-9 و15-9 و18-10 و19-10، واستمر المفاجأة في تعميق الفارق، إلى أن وصل إلى 10 نقاط 23-13، ثم 24-13 والفوز بنتيجة الشوط 25-15.

تحكم

لم يختلف الشوط الرابع عن الأشواط السابقة، من حيث البداية، التي جاءت مرة أخرى لفائدة المفاجأة، الذي تقدم 3-1 و4-1 و6-2 و8-3، وتحكم بشكل واضح في مجريات الشوط، دون مواجهة أي صعوبة، وتمكن من رفع الفارق سريعاً إلى 6 نقاط 12-6، ما دفع مدرب «إف 3 أ»، حميد محمد، إلى أن طلب وقتاً مستقطعاً للحد من أخطاء فريقه، لكن الأفضلية استمرت من جانب حامل اللقب، الذي نجح في زيادة سرعته في تسجيل النقاط، ووصل الفارق إلى 13 نقطة (21-8)، ليحسم بذلك النتيجة لفائدته بسهولة 25-13.

اختلاف

وجاء الشوط الخامس مختلفاً تماماً عن بقية الأشواط، وبمستوى فني عالٍ جداً من الجانبين، وسيطر عليه التعادل من البداية 2-2 و3-3 و4-4 و5-5 و6-6، قبل أن ينجح «إف 3 أ»، في استغلال خطأين في الإرسال من جانب المفاجأة، ليتقدم عليه 10-8 ثم 14-12، إلى أن حسم الشوط 15-12.

ملامح

وأكد جاسم محمد مدير «إف 3 أ»، أن فريقه أظهر ملامح البطل، وكان يستحق الخروج بنقاط الفوز، وقال: لعبنا بواقعية، وكنا ندرك أن الفوز على المفاجأة، طريقنا إلى التأهل إلى الدور الثاني دون مشاكل، وتحدثنا مع اللاعبين بهذا الشأن، ورغم تراجعنا في الشوطين الثالث والرابع، إلا أن فريقنا أكد في شوط كسر التعادل، أنه الأجدر بالفوز.

غياب

أوضح محمد إسماعيل لاعب فريق المفاجأة، أن الأخير افتقد إلى الانسجام، وأن لا أحد يشكك في قيمة لاعبيه، نظراً لضمه أفضل لاعبين في العالم، و4 من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، وقال: غياب الانسجام بين العناصر، خرّب علينا المباراة، وهذا الأمر بدا واضحاً في الشوطين الأول والثاني، لكن عندما عاد الفريق وفهم اللاعبون بعضهم بعضاً، تمكنوا من الفوز بنتيجة الشوطين الثالث والرابع، بفارق كبير، والخسارة في شوط كسر التعادل، لا تقلل من قدرة فريقنا في التدارك واللعب من أجل التأهل إلى الدور المقبل والدفاع عن لقبه.

أجندة اليوم

فيستفال سيتي

س21:00 سلة 3x3

الصالة الرئيسية (الكرة الطائرة)

س22:00 المفاجأة - رابتر

س00:00 أف3 - سبينس

صالة البادل

س22:00 البادل تنس

تهلك: نعتز بشهادة بيكر

أكد صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة مدير بطولة دبي المفتوحة للتنس، اعتزازه بشهادة النجم الألماني بوريس بيكر حول النجاحات التي حققتها البطولة منذ نشأتها، وبالتطور الذي تشهده من دورة إلى أخرى.

وكان بيكر شارك في بطولة دبي في نسختها الأولى عام 1993، قبل أن يعود للمشاركة في 1995، لكنه انسحب للإصابة وحضر الخميس الماضي افتتاح النسخة السادسة لدورة ند الشبا.

وأكد تهلك أن المستوى الفني العالي والعدد الكبير للمشاركين جعل دورة ند الشبا ترتقي إلى أن تكون عبارة عن أولمبياد مصغر، وأصبحت تتمتع بسمعة جيدة في الوسط الرياضي لما تقدمه من خدمات جليلة للقطاع الرياضي في الدولة، مثمناً دعمها لفئة أصحاب الهمم.

نجاح

القطامي: البطولة تنشر السعادة في المجتمع

أثنى معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي على النجاح المبهر الذي تحققه دورة ند الشبا سنوياً بفضل تعدد ألعابها والإقبال للمشاركة فيها من مختلف الأعمار والجنسيات، مشيراً معاليه إلى أن الدورة تساهم في نشر السعادة بين فئات المجتمع وتحفيزهم على ممارسة الرياضة واتخاذها كأسلوب حياة.

وقال: رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للدورة وحضوره باستمرار لمتابعة المنافسات من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح الدورة، بالإضافة إلى تزامنها مع الشهر المبارك لما فيه من روح إيجابية وطاقة، ونحن سعداء كهيئة الصحة بالمشاركة فيها والاستفادة من شعبيتها للتعريف بأنشطتنا وزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة.

داوود الهاجري: الاتحادات أمام فرصة لا تعوض لاختيار المواهب

صرح المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن اتحاداتنا الرياضية أمام فرصة لا تعوض لاختيار المواهب، حيث تشهد دورة ند الشبا مشاركة قياسية لعديد الجنسيات المقيمة في الدولة في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن الدورة أصبحت دورة عالمية بامتياز لتعدد ألعابها وانتشارها العربي في كل من مصر والأردن، إضافة إلى المستوى الفني الرفيع للفرق والنجوم الكبار المشاركين فيها، وقال: الدورة تطورت بشكل كبير بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومتابعته المستمرة لمختلف الفعاليات.

وأضاف: التنظيم والنقل التلفزيوني الرائع الذي لا يقل عن البطولات العالمية الكبرى، ومشاركة أبطال عالميين ولاعبين محترفين في الكرة الطائرة وكرة قدم الصالات والمبارزة والدراجات الهوائية والجري وغيرها من الألعاب كلها عوامل جعلت من الدورة عالمية بامتياز، ونحن فخورون أن تصل إلى هذا المستوى الكبير وسعداء بالإضافة التي تقدمها لرياضة الإمارات ولكوادرنا الوطنية.

ودعا الهاجري رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجالس الإدارات والأمناء العامين إلى حضور فعاليات الدورة المتنوعة للاستفادة من هذه التجربة الفريدة من نوعها على صعيد التنظيم ومن المواهب التي قد تبرز خصوصاً في مسابقتي الجري والدراجات الهوائية بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين من المشاركة في المسابقات الرياضية، وقال: إنها فرصة لا تعوض بثمن للاتحادات، أدعوهم لزيارة الدورة واكتشاف سر الحضور الجماهيري الكبير الذي لا نجده في الألعاب الجماعية.

وأكد الهاجري أن دورة ند الشبا ساهمت في بروز بعض الرياضات وزيادة شعبيتها مثل كرة قدم الصالات والكرة الطائرة والجري والبادل تنس، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير منح الدورة تميزاً، وقال: الحضور في منافسات الدورة لا نجده في مباريات الدوري المحلي، وهو أمر مبرّر باعتبار التوقيت الجيد خلال سهرات شهر رمضان ومشاركة نجوم كبار في كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، والاهتمام الشخصي والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والتغطية الإعلامية المميزة، وقال: الدورة تتطور من عام لآخر بشكل واضح.

«اف 3» يتخطى «ليدر سبورت» دون معاناة

نجح فريق اف 3 في تحقيق أول فوز له في المجموعة الثانية من منافسات الكرة الطائرة بعدما تغلب على منافسه ليدر سبورت دون معاناة بنتيجة 3-0 (29-27، 25-15، 25-23)، ليضع اف 3 قدمه في المربع الذهبي للبطولة، ولعب الثنائي البحريني ناصر عنان ومحمد يعقوب الدور الأكبر في حسم النتيجة.

وتفصيلاً، جاءت البداية قوية، وحصل فريق اف 3 على أول نقطة في الشوط الأول بإرسال خاطئ من عبدالله مطر لاعب ليدر سبورت ورد الكوبي الفاريز ودارت المواجهة بين اللاعبين البحرينيين، حيث يلعب فاضل عباس في صفوف ليدر سبورت فيما لعب مواطناه محمد يعقوب وناصر عنان مع «اف3» ورغم أن تفوق ليدر سبورت 5-3 إلا أن «اف 3» حاول اللحاق به وقلص الفارق، وكلمة السر في البحريني فاضل عباس لاعب المحرق البحريني الذي تميز بالتسديدات النارية على الشبكة، وأهدر ناصر عنان الإرسال فيما حافظ ليدر على فارق النقطتين 7-5، و8-6.

ضغط اف 3 للوصول إلى النتيجة وكلما قلص الفارق إلى هدف ظهر فاضل عباس الذي سجل من إرسال قوي ورفع النتيجة إلى 13-10 ثم 14-10 عن طريق الكوبي الفاريز. وهبط أداء ليدر سبورت وزادت الأخطاء، وقلص اف 3 الفارق إلى نقطة واحدة 15-14، ونجح في تحقيق التعادل 16-16، وتقدم 17-16ونجح أحمد الهولي لاعب عجمان بتحقيق التعادل 17-17، ورفع اف 3 النتيجة إلى 19-17، وتعود المباراة لنقطة التعادل 21-21وحسمها اف 3 بنتيجة 29-27.

مع بداية الشوط الثاني كان التعاون عنوان اللقاء إلا أن اف 3 نجح في رفع الفارق إلى 3 نقاط 6-3، وزادت أخطاء فريق ليدر سبورت، وتقدم اف 3 بنتيجة 22-10، وحسم اف 3 نتيجة الشوط الثاني 25-15.

تكرر السيناريو في الشوط الثالث بالتعادل في البداية ووصلت النتيجة إلى 5-5، وسارت المواجهة نقطة بنقطة، ورغم أن اف 3 كان البادئ بالتسجيل إلا أن ليدر سبورت عادل النتيجة، وتقدم للمرة الأولى 8-7 إلا أن اف 3 عادل النتيجة، وتصل النتيجة إلى 10-10، ويبدأ اف 3 في التقدم بـ3 نقاط 14-11، وسيطر اف 3 على أجواء اللقاء ويتقدم 20-14، وينجح ليدر في تقليص الفارق إلى 3 نقاط، 20-17، وتتحرك النتيجة إلى 21-18، ثم 23-19، وتصل النتيجة إلى 24-23 لفريق اف 3، ويحسمها 25-23.

«الساير» و«الفلوريه» تدشنان المبارزة

تنطلق اليوم، تصفيات بطولة المبارزة التي تشهد مشاركة محلية ودولية واسعة وتنافساً كبيراً في مختلف الفئات المحددة في البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي في إطار دورة ند الشبا الرياضية.

وتدشن فئتا سلاح الساير الدولي للسيدات وسلاح الفلوريه المحلي للرجال تصفيات بطولة المبارزة، التي تقام في نادي شباب الأهلي دبي، على أن تتواصل التصفيات غداً بإقامة فئتي سلاح الايبيه الدولي للرجال وسلاح الفلوريه المحلي للسيدات، وتقام بعد غد، تصفيات سلاح الايبيه الدولي للسيدات وسلاح الساير المحلي للرجال.

وستقام المنافسات بنظام خروج المغلوب على أن تقام المباريات النهائية الأربعاء المقبل الموافق 23 مايو الجاري، وتحتضنها الصالة الرئيسية في مجمع ند الشبا الرياضي، ويعقبها تتويج الفائزين.

وكشف الدكتور حمد المنصوري رئيس اللجنة الفنية لمنافسات المبارزة ضمن دورة ند الشبا، أن الاجتماع الفني الذي عقد أمس السبت، تم خلاله اعتماد برنامج المنافسات وسط توقعات بمنافسة قوية بين المشاركين من داخل وخارج الدولة لحجز بطاقات التأهل إلى الدور النهائي.

وأوضح المنصوري، أن حجم المشاركة ومستويات المتواجدين في ارتفاع فني بالنظر إلى النجاح الذي حققته البطولة في النسخة الماضية حيث استقطبت لاعبين مميزين على الصعيد العالمي، وباتت مقصداً للاعبين واللاعبات الذين يضعونها في إطار الروزنامة السنوية لهم نظراً للقيمة الكبيرة التي تقدمها والاهتمام الذي تحظى به.

أحمد المطوع:15 حكماً يديرون «الطائرة»

كشف الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة عن توفير اتحاد الكرة الطائرة لـ 15 حكماً لجميع مباريات الطائرة التي تختتم الخميس المقبل، بالإضافة إلى مشاركة 24 لاعباً من المواطنين المسجلين في كشوف الاتحاد، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع كلاً من اتحاد الإمارات للكرة الطائرة ومجلس دبي الرياضي.

وأكد المطوع أن لعبة الكرة الطائرة أصبحت من ضمن خصوصيات دورة ند الشبا، لافتاً إلى أن ذلك يظهر من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي يتواجد في مختلف المباريات، حيث إن ذلك نابع من القوة والمتعة التي تقدمها الفرق المشاركة في الدورة طوال فترة المنافسات.

وأثنى المطوع على المستوى الذي ظهرت به النسخة السادسة من دورة ند الشبا الرياضية، مؤكداً أنها تواصل تحقيق النجاح من نسخة إلى أخرى بفضل الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ولفت المطوع إلى أن قمة الإثارة والقوة كانت في منافسات اليوم الأول خاصة في مباراة «اف 3 أ» والمفاجأة بطل النسخة الماضية من الدورة التي انتهت بخسارة بنتيجة 3-2، مؤكداً أنها إثارة غير متوقعة خاصة في ظل رغبة الفريقين بالحصول على أول ثلاث نقاط في البطولة.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة أن الأسماء الكبيرة عندما تجتمع في مباراة واحدة ليس من المؤكد أن تحقق النجاح.