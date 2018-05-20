استقبال حافل لأبطال العالم للقوة البدنية

بالورود ودفء المشاعر استقبلت بعثة منتخبنا الوطني للقوة البدنية بمطار دبي خلال عودتها إلى الدولة أمس بعد مشاركتها الفاعلة في بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في فنلندا بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

وكان في استقبال أبطالنا العائدين في مطار دبي نائب رئيس مجلس الإدارة علي بن حيدر وعضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات أحمد جوهر وذلك بعد نجاح فيصل الزعابي في الفوز بالميدالية الذهبية ونيل اللاعب عمر الظاهري المركز الرابع بالرغم من تعرضه للإصابة في الرفعة الثانية.

حيث قلد نائب رئيس مجلس الإدارة علي بن حيدر اللاعبين أكاليل من الورود بالمناسبة تثميناً لما بذلوه من جهود مضنية لتحقيق الإنجازين المذكورين.

دعم وعزيمة

وأثنى الزعابي والظاهري على الدعم اللامحدود والتوجيهات الكريمة للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي قادت لتحقيق الإنجازات، وأكدا حرصهما على التمثيل المشرف للدولة واللعبة فيها في هذا المحفل الدولي والذي ضمن النخبة من أبطال هذه الرياضة وبتوفيق من المولى عز وجل، له الحمد والشكر، تم تحقيق الطموحات والإنجاز لتقديمه لدولتنا وقيادتها الرشيدة والذي يعزز الإنجازات السابقة لرياضتنا وهذه الرياضة التي لن يبتعد أبناء الدولة عن منصات التتويج.

الحضور

وحضر الاستقبال وفد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلاً بمدير فرع الأنشطة الرياضية في شرطة رأس الخيمة الرائد أحمد جابر، والنقيب عبدالله الزعابي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة ومدير فرع العمليات الإدارية بشرطة رأس الخيمة الملازم إبراهيم العلي وعدد من محبي البطل وإخوانه والمشجعين.