«سلة الكراسي» تدشن منافساتها الأحد المقبل

أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم التي يشارك فيها 10 فرق، وتقام منافساتها بداية من يوم الأحد الموافق 27 مايو الجاري، وستقام في صالة نادي شباب الأهلي دبي.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفريقين على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى، بلدية دبي، ودناتا للسفريات وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في حين ضمت المجموعة الثانية، النيابة العامة والأنصاري للصرافة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمعية الاتحاد التعاونية.

وبحسب برنامج البطولة سيقص شريط الافتتاح النيابة العامة وهيئة كهرباء ومياه دبي في اليوم الأول الأحد المقبل، وتتواصل بمواجهات بلدية دبي وهيئة الصحة في دبي، الأنصاري للصرافة وشرطة دبي، ودناتا للسفريات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.