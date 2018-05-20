خالد محمود: لن أعتزل طالما أتنفّس

أصبح خالد محمود (51 عاماً) لاعب فريق المفاجأة في دورة ند الشبا والعين أكبر لاعب في العالم، مؤكداً عدم تفكيره في الاعتزال حالياً وأنه يقدم على اتخاذ هذه الخطوة طالما يتنفس لأن الرياضة جزء لا يتجزأ من حياته وليست مجرد مباراة يفوز بها أو يخسرها، معتبراً أن كل مباراة يخوضها إنجاز جديد يضيفه لمسيرته.

وقال: لا أفكر في الاعتزال من منطلق أهمية الرياضة للحفاظ على الصحة، أنا من الذين ارتبطت حياتهم بها، أدرك جيداً أنه بقدر عطائي في التمارين سأقدم أداء جيداً في المباريات، سأستمر في اللعب طالما أني أشعر أني اقدم المستوى المطلوب.

وأضاف: لا يوجد أسرار بالنسبة لبقائي في الملاعب أكثر من 40 عاماً، الأمر مرتبط فقط بالالتزام بنمط حياة صحي والنوم مبكراً وبذل جهود كبيرة في التدريب لأنه كلما تقدم اللاعب في العمر يحتاج إلى بذل جهود أكبر في التمارين، ولا أفكر متى أعتزل بقدر ما أفكر في تقديم أداء أفضل عندما أتقدم أكثر في العمر.

ولم يغب خالد محمود عن دورة ند الشبا منذ دورتها الثانية في 2014، موضحاً أنها تحتل مكانة كبيرة في قلبه لأنها قدمت خدمات جليلة للكرة الطائرة في الإمارات وأنه شهد خلال الخمس الأخيرة ما لم يشهده طيلة الـ40 عاماً التي قضاها في الملاعب، وأضاف: سمعة بطولة ند الشبا تخطت الصعيد المحلي ووصلت إلى العالمية، لا يوجد لاعب في الدوريات الكبرى لا يسمع عنها ولا يتمنى اللعب فيها.

وصرح خالد محمود أن دورة ند الشبا استطاعت أن ترد الاعتبار للكرة الطائرة وتدخلها إلى جميع البيوت في ظل العزوف عن ممارستها من طرف الشباب بسبب سيطرة كرة القدم، وقال: لقد ساهمت الدورة في تقريب اللعبة إلى الناس، وزيادة شعبيتها في السنوات الأخيرة، وشخصياً حققت العديد من المكاسب من خلال مشاركتي فيها من أبرزها الاحتكاك بأفضل اللاعبين في العالم، حيث حصلت على فرصة اللعب إلى جانب الكوبيين ليوناردو ليفا وكاميغو العام الماضي وحالياً ألعب إلى جانب الكوبي روبرتلاندي سايمون والبرازيلي يواندي ليال.