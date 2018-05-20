الجزيرة 7 نجوم في منافسات الجودو

تصدر فريق الجزيرة للجودو للرجال والسيدات، الجولة الافتتاحية الأولى من منافسات بطولة زايد الرياضية الرمضانية لعام 2018، التي ينظمها نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي انتهت منافساتها المثيرة في الساعات الأولى من فجر أمس بصالة المقطع بالنادي، وسط حضور كبير ومستويات متقدمة، وشهدت مشاركة 100 لاعب ولاعبه من 10 جنسيات، في مقدمتهم منتخب الشباب، الذي شارك مؤخراً في بطولة العالم للمدارس التي أقيمت مؤخراً في مدينة مراكش المغربية، بجانب نخبة من أبطال أوروبا وآسيا وأفريقيا من الذين تألقوا في الأولمبياد الماضي.

منافسات السيدات

وتصدر نادي الجزيرة اليوم الأول على مستوى الرجال والسيدات برصيد 7 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، بعد أن سيطر فريق سيدات فخر أبوظبي على ميداليات الوزن المفتوح للسيدات، بقيادة لاعبه المنتخب الدولية ميثاء عبدالله النيادي، التي استحقت الميدالية الذهبية بمستواها الرائع، وحققت زميلتها شمسة مبارك الميدالية الفضية، ونالت شما يونس الميدالية البرونزية.

منافسات الرجال

أما على مستوى فريق الجزيرة للرجال فتمكن اللاعب ادريان بريرا من تحقيق الميدالية الذهبية في وزن تحت 81 كغم، بعد منافسة قوية مع جوفان مركوفول لاعب فريق دبي جودو تيم، الذي كان مرشحاً للقب تلك الفئة، ونال ميدالية المركز الثالث البرونزية إسلام أبوعطوة (الفجيرة) الذي كان نداً خلال التصفيات. وحقق الميدالية الثالثة لفريق الجزيرة، توماس ديفيد في وزن تحت 100 كغم بفوزه على غابريال ديفيدكس لاعب الظفرة، ونال البرونزية بوجان مكازين لاعب فريق دبي جودو تيم.

ميدالية ذهبية

وشهد وزن فوق 100 كغم فوز الصربي والمدرب المتميز أليكساندر كوفوبيتش، لاعب فريق (دبي جودو تيّم ) بالميدالية الذهبية، بفوزه على عدنان مدثر (الجزيرة) الذي نال الفضية، وذهبت البرونزية إلى ثاليس فرناندز (الفجيرة)، أمام في وزن تحت 66 كجم، استحق سالسو ديزوز (الفجيرة للفنون القتالية) الميدالية الذهبية، ونال الفضية جاكسون اثاتون (دبي جودوكاي)، والبرونزية أحمد أبو بكر (الجزيرة).

منافسات الشباب

أما في منافسات الشباب والناشئين تحت 17 سنة، تصدر فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد 8 ميداليات ملونة، منها 4 ميداليات ذهبية نالها لاعب المنتخب أحمد الحوسني في وزن تحت 60 كغم، على حساب شقيقه لاعب الفجيرة راشد الحوسني، وأحرز برونزية الوزن محمد قيس (الجزيرة)، أما وزن تحت 73 كم فقد أحرز ذهبيته عبدالله نعمتوف لاعب الفجيرة، والثاني الفضي مصبح الشامسي (الشارقة)، والثالث البرونزي أحمد سالم (الجزيرة).

أما وزن تحت 90 كغم فقد حقق المركز الأول معاذ عبد المولي (الفجيرة)، والثاني الفضي أحمد علاء (الظفرة)، والثالث سلطان راشد (الجزيرة)، وفي وزن فوق 90 كغم فقد حقق المركز الأول عبدالله عاشور (الفجيرة) وفي المركز الثاني يوسف السيد (الظفرة) والثالث عبد الرحمن محمد (الظفرة). وبعد ختام المنافسات تمم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في كل وزن.

دعم ورعاية

من جهته، أشاد محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، بدعم ورعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، لميثاء عبدالله النيادي لاعبة نادي الجزيرة والمنتخب الوطني الشاب للسيدات، التي خطفت أضواء الجولة الافتتاحية من بطولة زايد الرمضانية، مؤكداً أن ميثاء النيادي عشقت لعبة الجودو منذ الصغر، فكان الاهتمام المباشر من رئيس الاتحاد وأسرتها، وقد وفر لها الاتحاد فرصة الدراسة في جامعة توكاي اليابانية، في إطار اتفاقية موقعة بين اتحاد الجودو والجامعة، حتى تتوفر لها بيئة تدريبية أفضل خلال الفترة المقبلة، من خلال الاحتكاك مع مستويات فنية متقدمة في مجال اللعبة بجانب التأهيل الأكاديمي.

وقد وضع لها برنامج شامل ضمن مشروع صناعة بطلة أولمبية، حيث يتم التخطيط لتواجدها في أولمبياد 2020 بطوكيو و2024 القادمين، بعد أن سجلت حضورها الفني الرائع خلال مونديال الشباب العام الماضي في أبوظبي، وفي البطولة الآسيوية الماضية في الهند، بجانب بطولة المدارس في اليابان قبل سنتين وحققت فيها الميدالية الفضية.