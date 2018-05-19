راشد القمزي يكشف سر الرقم 35

يشارك البطل الشاب راشد القمزي في المنافسة للموسم الثاني على التوالي، حيث بدأ كمتسابق رئيسي في فئة فورمولا1 الموسم الماضي، ويستمر في رحلة اكتساب الخبرة والتزود بوقود المهارة في هذه المنافسة الصعبة التي تحتاج إلى التفوق والتركيز للوصول إلى المراكز الأولى.

واختار القمزي رقم 35 لزورقه هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز لقب بطولة العالم لزوارق فورمولا 2 في الموسم الماضي تحت نفس الرقم، وقال: أتفاءل كثيرا بهذا الرقم، وأشارك به في كلتا البطولتين حاليا، زورقي جاهز وأنا لا أزال بمرحلة اكتشاف البطولة.

وعن سير المنافسة في السباق اليوم، يقول راشد: تبقى الصعوبة والأرقام القوية فعلا في آخر مرحلة من تحدي السرعة التي نكتشف من خلالها من هو بطل السرعة وصاحب الانطلاقة الأفضل.