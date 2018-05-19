شرطة أبوظبي تكرّم رياضييها

كرمت شرطة أبوظبي، الرياضيين الفائزين والفائزات، الحاصلين على بطولات درع مدير قطاع الأمن الجنائي لموسم 2018، ويعد تكريم هذه الفئة امتداداً لتكريم المتميزين في مجالات العمل الشرطي.

ودعا العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، منتسبي القطاع الفائزين خلال تكريمهم، إلى مواصلة التميز وتحقيق الإنجازات وأفضل المراكز في البطولات، لتعزيز سمعة شرطة أبوظبي في شتى المحافل، للارتقاء بالشأن الرياضي، وحث المكرمين على مواصلة جهودهم المتميزة والرائدة في تقديم صورة مشرفة للمؤسسة الشرطية بمختلف المحافل الرياضية.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مديرية شرطة العاصمة، مديرو المديريات والإدارات في قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط بشرطة أبوظبي، وأشرف على التكريم، العقيد محمد حسين الخوري، رئيس اللجنة الرياضية في القطاع، وعبدالله الحمادي، منسق الرياضة في القطاع.

وتنوعت البطولات بين فردي وفرق وشملت: المشي للسيدات، وسباقات الطريق للرجال (4 كيلو مترات)، والجري لمسافات 200 متر، و800 متر، والجري التتابع (4x100 متر)، والوثب الطويل، واللياقة والتحدي، وكرة القدم، والرجل الحديدي، وبطولة الرماية مسدس للرجال والسيدات، وبطولة السيدات للرماية «مسدس».

وكانت مديرية شرطة الظفرة، حصدت درع التفوق الرياضي بإجمالي 68 نقطة، بينما حصلت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية على درع التميز الرياضي، في ما تم تكريم مديرية الظفرة كأفضل مديرية أسهمت بعدد اللاعبين الرياضيين في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي.