150 مشاركاً يتنافسون على ذهب السباحة

تنطلق عصر اليوم منافسات السباحة لفئة الرجال والسيدات والصغار، في صالة المسرح الأولمبي بنادي الضباط، حيث تنطلق المنافسات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وتستمر حتى قبيل موعد الإفطار، بمشاركة 150 سباحا يمثلون نخبة السباحين المواطنين والمقيمين .

ومن خارج الدولة. وتم توزيع الـ 150 سباحا على 4 فئات، وتقام بطولة السباحة في يوم واحد، ويتم تحديد الفئات المشاركة قبل بداية المنافسات صباحاً، حيث يتم تقسيم الفئات حسب الأعمار، وتنطلق بمنافسات الصغار من أعمار 7 و8 سنوات، وتتوالى مشاركة الأكبر سناً في المنافسات.

وصولاً لمنافسة المحترفين من السباحين المقيدين ضمن الاتحادين المحلي والدولي، ولن يشارك السباحون الهواة في بطولة هذه الفئة لالتزام اللجنة المنظمة على استضافة منافسة ذات طابع احترافي وبمستوى عال في هذا العام.

عودة اللعبة

يذكر أن منافسات السباحة تعود من جديد في بطولة الضباط، من خلال بطولة زايد الرمضانية بعد غياب في النسخ الماضية، وحرصت اللجنة المنظمة على عودة هذه الرياضة المهمة جدا في الدولة إلى بطولة زايد الرياضية ذات الطابع الخاص، كما حرصت بشكل كبير على أن تكون المشاركة فيها مكفولة لكل الفئات وفي الوقت نفسه حافظت على قوتها من خلال وجود منافسة خاصة بالمحترفين.

موسم الامتحانات

وحرصت اللجنة المنظمة على تقليص أيام المنافسات لعدة أسباب، كان أهمها اقتراب موسم الامتحانات المدرسية لمعظم المشاركين، وهو ما يجعلهم غير قادرين على البقاء إلى وقت متأخر، لذلك تم تنظيم المنافسات عصرا وقبل وقت كاف من موعد إفطار رمضان، وعدم تمكنهم من التواجد في وقت متأخر بعد الإفطار، نظراً لقدوم معظم المشاركين من خارج أبوظبي.

إضافة إلى أن هذا الوقت من العام يعتبر نهاية موسم رياضة السباحة، الطويل جدا حيث توزعت المنافسات فيه بين محلية وإقليمية وقارية ودولية.

كرة السلة

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية بنسختها رقم 22، بطولة كرة السلة للرجال ضمن أجندة البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال الفترة من 17 مايو الجاري وحتى 3 يونيو المقبل.

وتعود كرة السلة للرجال لساحة المنافسات ضمن بطولة زايد الرياضية، بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، والفرق هي (أسيس ليم الأميركي، ليمس الفلبيني، إمارات أستيل، اتصالات، أيفوسا الفلبيني، أبوظبي بولرز السوري، نادي الضباط)، وينتظر انضمام الفريق الثامن قبل انطلاقة المنافسات، ويصعد إلى الدور نصف النهائي أول وثاني كل مجموعة، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية في ختام البطولة يوم 23 مايو الجاري.

نظام المجموعتين

وقال الفين لوبيز مشرف منافسات كرة السلة، ضمن بطولة زايد الرياضية: منافسات السلة تقام بنظام المجموعتين، حيث تلعب كل مجموعة دوري من دور واحد، ويلعب بطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر الثانية ثاني الأولى، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية.

شهرة واسعة

وأضاف: اللجنة المنظمة سعت لتسهيل كل الأمور على الفرق، التي حرصت على التواجد، نظرا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها بطولة زايد الرمضانية. ما تمتلكه البطولة نادي من شهرة واسعة خاصة في جميع المنافسات الرياضية، ويشارك بها كل عام فرق من العيار الثقيل تضم لاعبين على مستوى عال في جميع المناشط.

مشيراً أن التوقعات هائلة بحضور جماهيري مكثف على مدار أيام البطولة، كما وفرت اللجنة المدرجات المخصصة لاحتضان أكبر عدد من الجماهير لمتابعة مباريات السلة.

وأكد أن الترتيبات جيدة، وكل الجهات قامت بالمطلوب منها على جميع الأصعدة تنظيمياً أو إدارياً، حتى يكون الحدث السنوي الذي يمثل تظاهرة رياضية كبيرة، وذات تاريخ ممتد لـ 22 سنة، وأشاد بالدور الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة. مشيراً إلى أن التعاون والانسجام بين اللجنة والفرق المشاركة في جميع المنافسات يمثل مصدر نجاح للبطولة على مدار النسخ الماضية.

قرعة

أنهت اللجنة المنظمة الاستعدادات لبدء منافسات كرة السلة للرجال التي تنطلق غداً الأحد، وأجريت مساء أمس القرعة، وتقام في اليوم الأول أربع مباريات.