فرق الجزيرة تتألق في كرة قدم الناشئين

نجحت فرق الجزيرة في خطف الأضواء، في الجولة الأولى من مباريات بطولة كرة القدم للناشئين، التي انطلقت أول من أمس.

ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتقام في نسختها الثانية والعشرين بمشاركة الآلاف من الرياضيين في 9 ألعاب مختلفة.

واستهلت منافسات البطولة الكبرى، التي تعد الأقدم على مستوى المنطقة، بمنافسات كرة القدم للناشئين تحت سن 14 و16 سنة، التي أقيمت في ملعب المضمار الخارجي بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي.

فوز الجزيرة

وشهدت منافسات تحت سن 14 سنة فوز فريق الجزيرة على رومانيا (أ) بهدفين مقابل هدف، فيما حقق فريق رومانيا (ب) فوزاً ساحقاً على أكاديمية إيكول الفرنسي بنتيجة 16-0، في مباراة من طرف واحد بسط فيها الفريق الروماني سيطرته التامة على مجريات الأمور، ووضح الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

وفي الجولة الأولى من منافسات سن تحت 16 سنة نجح فريق الجزيرة (ب)، في تحقيق فوز عريض وأمطر شباك فريق أكاديمية أفق بستة أهداف مقابل هدف، بينما اكتسح فريق الجزيرة (أ) نظيره فريق رومانيا بنتيجة 7-1، لتسيطر فرق الناشئين بالجزيرة على الجولة الأولى من البطولة.

وتواصلت مباريات البطولة في جولتها الثانية أمس، بينما تختتم اليوم بجولتها الثالثة والأخيرة. الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تنظم فيها منافسات لفئة الصغار والناشئين في بطولة زايد الرياضية الرمضانية.

اكتمال الترتيبات

من جهة أخرى، اطمأن رئيس اللجنة العليا المنظمة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، على اكتمال كافة الترتيبات لمختلف الألعاب في البطولة، التي تستمر حتى الثالث من يونيو المقبل، ويتنافس فيها أكثر من 3 آلاف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات، في 9 ألعاب رياضية (جماعية وفردية) هي كرة القدم للرجال والسيدات والناشئين، والكرة الطائرة للرجال والسيدات.

والسلة للرجال، ومن الألعاب الفردية الجوجيتسو والجودو للرجال والسيدات، والمواي تاي للرجال، والشطرنج للرجال والسيدات، والرماية للرجال والسيدات، والسباحة للرجال والسيدات.

استمرار البطولة

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال سرور الكعبي، حرص النادي على استمرار البطولة التي انطلقت في التسعينات، انطلاقا من النهج الوطني للنادي .

وحرصه على تنظيم المناسبات الرياضية التنافسية والاجتماعية، من خلال التجمعات الهادفة لشريحة الشباب والرياضة ودعم عمليات التنمية الرياضية بشتى الألعاب والرياضات التي تخدم جميع فئات المجتمع، عبر هذه البطولة التي تقام سنويا في ليالي الشهر الفضيل، التي تأتي هذه المرة بالتزامن مع عام زايد 2018، الذي تتجسد فيه الكثير من القيم السامية تماشيا مع نهج القيادة الرشيدة ودعما للمبادرات الخيرية.

الدور التمهيدي

وتأتي انطلاقة منافسات الدور التمهيدي لمختلف البطولات المدرجة في برنامج البطولة السنوية، استمرارا لواحد من أبرز التجمعات الرياضية الرمضانية الشبابية الكبيرة، ذات التاريخ الحافل بالنجاحات، كما أن دورها الكبير في تنمية التفاعل الاجتماعي الرياضي ترجم شعار الرياضة للجميع.

وشكر الكعبي الجهات التي أسهمت في استمرار ونجاح البطولة عبر تاريخها الذي تجاوز العقدين من الزمان، خاصة الشركات الراعية والاتحادات المشاركة التي تمثل الشريك الدائم لنجاحات الأولمبياد الرياضي السنوي الذي تحتضنه عاصمتنا الحبيبة أبوظبي هذا العام بمسمى بطولة زايد الرياضية.

متابعة

شهد افتتاح منافسات الناشئين الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية المفتوحة.