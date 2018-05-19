كرنفال الافتتاح

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي جانباً من حفل افتتاح دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية سموه في الفترة من السابع عشر من مايو الحالي وحتى السادس من يونيو المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».
يشارك البطل الشاب راشد القمزي في المنافسة للموسم الثاني على التوالي، حيث بدأ كمتسابق رئيسي في فئة فورمولا1 الموسم الماضي، ويستمر في رحلة اكتساب الخبرة والتزود بوقود المهارة في هذه المنافسة الصعبة التي تحتاج إلى التفوق والتركيز للوصول إلى المراكز الأولى.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.
تعلم 11 طالباً وطالبة من الإمارات، ضمن برنامج مدته أسبوعين، أهم مشروعات الاستدامة المطبقة في أيسلندا، التي يمكن أن يستفيدوا منها في الدولة، وأن يصمموا برامج خاصة انبثقت من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050،