كرنفال الافتتاح

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي جانباً من حفل افتتاح دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية سموه في الفترة من السابع عشر من مايو الحالي وحتى السادس من يونيو المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».