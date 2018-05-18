حمدان بن محمد: الرياضة تصقل مواهب الشباب

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال حضوره جانباً من الحفل الافتتاحي لدورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية سموه، في الفترة من السابع عشر من مايو الحالي حتى السادس من يونيو المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، عدداً من الرياضيين المشاركين في الفعاليات والمسؤولين الموجودين في الحدث.

وتجاذب معهم أطراف الحديث عن أهمية هذه الدورة الرياضية بالنسبة إلى تشجيع الشباب من الجنسين على خوض البطولات الرياضية بجميع أنواعها، كي يكونوا قدوة للشباب الآخرين الذين يعزفون أو هم عازفون عن ممارسة أي نوع من أنواع وأنشطة الرياضة التي وصفها سموه بأنها تصفّي الروح والذهن وتصقل المواهب والطاقات الكامنة في أجسام الشباب.

إضافة إلى أنها تقوّي الجسد وتقيه الإصابة بعدد من الأمراض، ناهيك عن دور الرياضة في إدخال البهجة والسعادة إلى نفس الإنسان.

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قد افتتح الحفل الذي جرى في منطقة ند الشبا بدبي مساء أمس، بحضور مطر محمد الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية والشبابية في الدولة، وممثلين عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الحدث الرياضي الأوسع والأضخم في هذا العام «عام زايد».

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم مرور الفرق المشاركة في فعاليات البطولة، وفي مقدمتها فرق من أصحاب الهمم من داخل الدولة وخارجها، ثم انطلقت أولى المنافسات في «البادل تنس» وسط حضور جماهيري كثيف.

وتعد البطولة الأوسع والأضخم لجهة عدد وتنوع الألعاب الرياضية فيها التي تصل إلى 11 بطولة، وكذا لجهة الجوائز المخصصة للفائزين التي تناهز ستة ملايين درهم، يتنافس فيها قرابة خمسة آلاف رياضي من الجنسين.