حمدان بن محمد يحضر حفل افتتاح دورة ند الشبا الرياضية

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي جانبا من حفل افتتاح دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية سموه في الفترة من السابع عشر من مايو الحالي وحتى السادس من يونيو المقبل تحت شعار "قدرات لاحدود لها".

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قد افتتح الحفل الذي جرى في منطقة ند الشبا بدبي مساء اليوم بحضور سعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية والشبابية في الدولة وممثلين عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الحدث الرياضي الأوسع والأضخم في هذا العام "عام زايد".



وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم مرور الفرق المشاركة في فعاليات البطولة وفي مقدمتها فرق من أصحاب الهمم من داخل الدولة وخارجها ..ثم انطلقت أولى المنافسات في "البادل تنس" وسط حضور جماهيري كثيف.



وتعد البطولة البطولة الأوسع والأضخم لجهة عدد وتنوع الألعاب الرياضية فيها التي تصل الى 11 بطولة وكذا لجهة الجوائز المخصصة للفائزين والتي تناهز الستة ملايين درهم يتنافس عليها قرابة خمسة آلاف رياضي من الجنسين.



وقد التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال حضوره جانباً من الحفل الافتتاحي عددا من الرياضيين المشاركين في الفعاليات والمسؤولين المتواجدين في الحدث وتجاذب معهم أطراف الحديث حول أهمية هذه الدورة الرياضية بالنسبة لتشجيع الشباب من الجنسين على خوض البطولات الرياضية بجميع أنواعها كي يكونوا قدوة للشباب الآخرين الذين يعزفون أو هم عازفون عن ممارسة أي نوع من أنواع وأنشطة الرياضة التي وصفها سموه بأنها تصفي الروح والذهن وتصقل المواهب والطاقات الكامنة في أجسام الشباب ..اضافة الى انها تقوي الجسد وتقيه من الاصابة بعدد من الأمراض ناهيك عن دور الرياضة في إدخال البهجة والسعادة الى نفس الانسان.