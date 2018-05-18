بدء منافسات افتتاحية زوارق الفورمولا1 اليوم

تشرق شمس مدينة بورتيماو البرتغالية على حضور ومشاركة 19 متسابقاً من تسع جنسيات مختلفة تشارك في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي ترحب بها بورتيماو للسنة الخامسة عشرة في تاريخ استضافة المدينة لهذه البطولة.

وتنظر كافة الزوارق المشاركة باهتمام كبير إلى جولة الافتتاح من أجل بدء الموسم بقوة للمنافسة على ألقاب البطولة المختلفة والوصول للنقاط والرصيد القوي في جولة البداية وانطلاقة الموسم الأولى. ويتصدر المشاركة في الجولة فريق أبوظبي الإماراتي حامل لقب البطولة وصاحب ثلاثية الفورمولا1 عن الموسم الماضي، الذي تفوق من خلاله بحصد اللقب العام، لقب الفرق .

ولقب السرعة في مشهد تاريخي ويندر حدوثه من خلال البطولة ويستعد الفريق مجدداً في الموسم الحالي من أجل الدفاع عن لقبه والذود عن مكتسباته في المنافسة العالمية، وكان فريق أبوظبي قد حقق أرقاماً قياسية وعالية في الموسم الماضي عبر كافة ألقاب البطولة وينظر إلى أن يستمر في تحقيق أرقام أفضل في هذا الموسم.

ووصلت بعثة الفريق مساء أول أمس إلى بورتيماو من أجل بدء تحضير وإعداد معسكر الفريق هنا وزوارق أبوظبي الأربعة، التي تشارك في المنافسة حيث تشارك ثلاثة زوارق في فئة الفورمولا1 وزورق واحد في فئة الفورمولا4، ويشارك كل من ثاني القمزي وراشد القمزي، بالإضافة للمغامر الجديد في الفريق شون تورنتي عبر فئة الفورمولا1، بينما يشارك محمد المحيربي في فئة الفورمولا4.

وكان فريق أبوظبي قد دخل في معسكر تدريبي وخاص استمر من الثالث وحتى السابع من مايو مطلع هذا الشهر حيث خضع كافة المتسابقين لتدريبات وتمارين مختلفة في المنافسة، وحاول مشرف ومدرب الفريق جيدو كابليني الوصول بالمستوى العام للياقة لدى المتسابقين إلى مستوى عال، كما وضح من خلال التمارين جدية الفريق العالية ورغبته في أن يصل إلى نتائج مرضية وبداية قوية في أولى جولات البطولة هنا في بورتيماو.

وتبدأ الأعمال الفنية للفريق اليوم من خلال المنافسة النظرية في إعداد وتجهيز الزوارق وسيكون ضمن الفقرات المختلفة اليوم فقرة خاصة من أجل التجارب الحرة للزوارق المشاركة التي ستبدأ من الخامسة مساء وتستمر لمدة ساعتين وستكون الفرصة متاحة للزوارق من أجل المشاركة في هذه التجارب لمن يرغب في التعرف على مستوى زورقه وإعداده الخاص قبل انطلاق المنافسة غداً وبعد غد.

وكانت بعثة الفريق قد اجتمعت من خلال المعسكر الخاص لها في بورتيماو حيث انضمت البعثة الإدارية إلى الطاقم الفني ليكون التجهيز والتحضير مبكراً من أجل الجولة.

من ناحيته أعلن سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن ارتفاع الروح المعنوية لدى الفريق قبيل المشاركة خاصة وأن الجولة تتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك والتي تلقي بروحانية مميزة على مشاركة الفريق وقال: المعنوية والتفاؤل عالية وكبيرة في صفوف الفريق، نطمح أن نصل إلى تحقيق الهدف وما نطمح إليه عبر المشاركة في جولة البداية لموسم الفورمولا1.

وأضاف الرميثي: التحدي كبير في الجولة الأولى، وهناك تسعة عشر اسماً تم الإعلان عنها تشارك في هذه الجولة، نريد أن نصل إلى تحقيق أهدافنا في الجولة والبطولة ككل.

فحص وتسجيل

تبدأ الأجواء هادئة اليوم في المنافسة من خلال بدء مراسم الفحص الفني لكل الزوارق المشاركة في السباق، إضافة إلى فقرة التسجيل الرسمي للفرق المشاركة في البطولة، وتشير أرقام المنظمين إلى أن عدد المشاركين سيكون 19 زورقاً في الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة.

ومن المقرر أن نرى اليوم ساعتين للتجارب الحرة الاختيارية للفرق المشاركة، حيث سيكون المجال متاحاً لمن يريد المشاركة من الفرق، وتنطلق المنافسة غداً بقوة من خلال تحدي سباق أفضل زمن، ثم السباق الرئيس، المقرر له بعد غدٍ الأحد.

«شون الموهوب» أحدث أبطال أبوظبي

يعد شون تورنتي هو أحد أحدث المنضمين لفريق أبوظبي، ويحل بديلا للمتسابق أليكس كاريلا حيث سيقود زورق أبوظبي 6. شون من المتسابقين الموهوبين وصاحب الجرأة والاندفاع في البطولة.

ويمتلك رصيدا كبيرا من المشاركات والمراكز وأيضا الإنجازات عبر مختلف البطولات، وينضم لفريق أبوظبي ليكون إلى جانب ثاني القمزي وراشد القمزي منافسا قويا وحقيقيا على المراكز الأولى، والسعي نحو تحقيق الإنجاز والتمثيل الرياضي للإمارات.

شون يؤكد جاهزيته وحضوره في السباق واستعداده من أجل المنافسة والتحدي غدا وبعد غد في الجولة الافتتاحية من البطولة، ويضع نصب عينيه مهمة أن يكون أهلا لاختياره من أجل التحدي والتفوق الإماراتي لفريق أبوظبي من خلال البطولة.

ويؤكد شون الجاهزية بالنسبة له والتحضير من أجل المنافسة في الجولة الأولى، خاصة بعد أن استمر مع الفريق في تدريبات وتمارين مكثفة في معسكره الخاص بداية مايو الحالي، وقال: كانت فرصة كبيرة لنا أن نقدم تدريبات وتمارين خاصة قبل الجولة، وساعدنا ذلك كثيرا على أن نصل إلى أرقام عالية في التمارين، طبيعة المكان ساعدتنا أيضا.

حيث إن التدريبات كانت في إيطاليا في ميلان، واعتقد بأننا أمام فرصة كبيرة كي نسجل مراكز متقدمة في الجولة الحالية، وقال شون: فخور جدا بأن أمثل فريق أبوظبي في المنافسة، وأن أسابق مع أعضاء الفريق المحترف، أتطلع إلى أن أقدم ما يناسب طموحات ومكانة الفريق العالمية في البطولة.بورتيماو - البيان الرياضي

القرش الأبيض يسجل حضوره الثاني عشر في بورتيماو

يسطر التاريخ أوراقا مضيئة لفريق أبوظبي عبر البطولة العالمية عندما يسجل متسابق الفريق ثاني القمزي لنفسه الحضور الثاني عشر له في جولة بورتيماو، حيث بدأ المشاركة في البطولة في 2002 لأول مرة وحضر كمتسابق رئيسي مع فريق أبوظبي من خلال هذه المدينة، التي سجلت في المجموع 14 استضافة للجولة بدأت في 1999.

وتوقفت لأربع سنوات منذ 2012، وعادت مجددا في 2016. القرش الأبيض يحفر بذاكرته عميقا في بورتيماو وسجلت له مياهها هنا آهات فرح وتنهدات حزن في بعض الجولات، واليوم يعود القمزي مجددا لكي ينافس وبقوة من خلال البطولة ويساهم في صناعة الإنجاز والتفوق لفريق أبوظبي ولرياضة الإمارات مجددا.