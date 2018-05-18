انطلاق النسخة الثالثة لـ«رمضانية الشارقة» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات في نسختها الثالثة، التي تنظمها قناة الشارقة، بمشاركة 16 فريقاً ضمن فئة الكبار، وأربعة فرق ناشئين تحت سن 14 عاماً، يخوضون لأول مرة منافسات خاصة.

وذلك على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي المغطاة، ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة مواجهة تجمع بين فريق ريتش تارغيت مع ناشئة واسط في تمام العاشرة والنصف مساءً، فيما يجمع اللقاء الثاني كلاً من البيان وليدر سبورت في تمام الساعة 11:15 مساءً على صالة نادي الشارقة.

مواجهة ساخنة

وتعتبر المواجهة الثانية بين البيان وليدر سبورت سباقاً مبكراً نحو حجز مقعد بين الكبار المتأهلين للنهائيات؛ لأن الفائز منهما يستهل مشوار البطولة بروح معنوية عالية من شأنها أن تنعكس على مسيرته في البطولة، لذا يتوقع أن تكون قمة في القوة والندية لاسيما أنها في مواجهة افتتاح البطولة، حيث تحظى بدعم رسمي وجماهيري كبير.

دعم سامٍ

وقال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «يسهم الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لمختلف الأحداث والمناسبات الرياضية، بشكل كبير في نجاحها، وتعد رعاية سموه للبطولة دليلاً على ما تحظى به الرياضة والرياضيين من دعم مستمر في الإمارة الباسمة»، وهو دعم يحفز لمواصلة التميز في «الثالثة».

نجاح محفز

وأضاف أن البطولة نجحت خلال الموسم الماضي في تحقيق نسب حضور جماهيرية قياسية، وأتاحت أمام الشباب فرصة إبراز مواهبهم في أجواء مميزة خلال الشهر الفضيل، ما جعل منها واحدة من أبرز الأحداث الرمضانية في الإمارة والمناطق الشمالية.

فعاليات رمضانية

وأوضح العوبد: «تحرص قناة الشارقة الرياضية على أن تكون حاضرة بقوة على خارطة المناسبات المختلفة التي تعيشها دولتنا وإمارتنا الحبيبة، ومن هذا المنطلق يعد شهر رمضان المبارك بأجوائه الروحانية الرائعة فرصة للاستمتاع بالمنافسات في الرياضة الأكثر شعبية في الدولة، من خلال بطولة كرة قدم الصالات، التي نثق بأنها ستعزز من مكانتها كأحد أهم الفعاليات الرمضانية في إمارة الشارقة خلال السنوات المقبلة».

شاشة للجميع

كما أشار مدير قناة الشارقة الرياضية إلى أنه «حرصنا في تنظيمنا للبطولة على توفير كافة العوامل التي تضمن استمتاع المتابعين سواءً في موقع المنافسات أو عبر شاشة الشارقة الرياضية بالمنافسات القوية، وتوفير كل ما من شأنه منح اللاعبين والمتابعين تجرية رياضية لا تنسى، تضاف إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها القناة، والممتدة لسنوات، في صناعة وتنظيم الأحداث الرياضية المهمة، فضلاً عن نقلها ومتابعتها».

محتوى رياضي

وتستهدف «الشارقة الرياضية» من تنظيمها لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات منح المشاركين والمتابعين محتوى رياضياً مميزاً، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهة مفضلة محلياً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية ذات التنظيم الاحترافي، والتأسيس لبيئة تنافسية قادرة على استقطاب المواهب الرياضية.

أحمد الطاهر: لن نتخلى عن «الثالثة»

أكد أحمد الطاهر، راعي فريق الإمبراطور حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الشارقة الرمضانية لكرة الصالات بأن فريقه لن يتخلى عن لقب النسخة الثالثة، حيث استهل مسيرة تدعيم الفريق بأفضل العناصر المواطنة، منهم «محمد عبيد وعبد الرؤوف المرزوقي وعبدالله سالم وحمد الغول ووائل الدهماني وأحمد عبدالله ومحمد علي»، بجانب هدّاف منتخب البارغواي سالاس.

فعاليات ترفيهية جاذبة للجماهير

كشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تخصيصها فعاليات ترفيهية مصاحبة، وجوائز وسحوبات يومية للجمهور، تنظم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الراعية للحدث، كما ستحظى البطولة بتغطية إعلامية شاملة من داخل صالة نادي الشارقة الرياضي، عبر شاشة الشارقة الرياضية، حيث سيوجد طيلة أيام البطولة استوديو تحليلي متكامل يستضيف نخبة من الخبراء.

محمد الحمادي: «كواليس البطولة» همزة وصل فنية يومية

أوضح محمد الحمادي المنتج في قناة الشارقة الرياضية عن عودة برنامج كواليس البطولة في النسخة الثالثة من رمضانية الشارقة اليوم، وهو برنامج مختص بالمتابعات اليومية للمباريات عبر لقاءات مباشرة قبل وبعد كل مباراة، وهو يعتبر همزة وصل بين المشاهدين وما يحدث من أحداث لم ترصد أثناء نقل المباريات، وسيقدمه هذا العام المذيع علي العليلي.

متابعات يومية

وقال الحمادي إن فكرة الكواليس تأتي من توجهات راشد العوبد مدير عام قناة الشارقة الرياضة ومدير البطولة بتقديم خدمات نقل تلفزيوني متكاملة لمشاهدي ومتابعي قناة الشارقة الرياضية، عبر حوارات مع الأطقم الفنية والإدارية للفرق المشاركة فيها وأبرز اللاعبين والإجابة عن التساؤلات المتوقعة من قبل الجمهور والمشاهدين.

منصة مفتوحة

وأكد الحمادي أن الكواليس منصة تفاعلية مفتوحة للجميع وليس الفائزين بل لجميع الأحداث التي تجري في البطولة سواء استضافة شخصيات مهمة وضيوف الشرف بجانب توضيحات الفرق الخاسرة لمعرفة أسباب الخسارة خاصة الفرق والحديث عن أسباب فوز الفرق الفائزة.

ملاحظات مفيدة

وكشف الحمادي عن تواصل دائم لطاقم البرنامج مع الجمهور الذي يتابع المباريات سواء من داخل أو خارج الصالة والاستماع لملاحظاتهم وطلباتهم من خلال فقرات البرنامج اليومي، وهو تواصل لمزيد من التجويد وتقديم محتوى يرضي المشاهد.

نقل مضاعف

قال محمد الحمادي إن الخطط اللوجستية لطاقم نقل مباريات اليوم وغداً، وصولاً لليوم النهائي، تحظى بدعم كامل من قبل راشد العوبد مدير عام قناة الشارقة الرياضية، الذي وجّه بزيادة عدد كاميرات النقل الحي، فضلاً عن زيادة عدد كاميرات المتابعة والكواليس.

خالد الدوخي: ليناسي مفاجأة البطولة ويتطلع لمنصة التتويج

أكد خالد محمد الدوخي، مدير الجهاز الفني لفريق ليناسي، في أولى مشاركاته في بطولة الشارقة الرمضانية لكرة الصالات أن فريقه جاء للمشاركة في البطولة بهدف تحقيق لقبها وسيكون مفاجأة النسخة الثالثة، وهو يتطلع إلى اللقب وليس المشاركة فقط.

نجوم متميزة

وكشف الدوخي عن الفريق يخوض البطولة تحت إشراف عمار الدوخي ويضم نخبة من اللاعبين المميزين منهم: راشد عبد الرحمن، سيف محمد بدر عبدالرحمن، بدر بلال، والمحترف السعودي المميز أحمد نيازي.

غياب حمدان

وحول مشاركة نجله حمدان خالد محمد الدوخي في النسخة الثالثة مع فريق ليناسي أكد الدوخي أن نجله لن يشارك في هذه البطولة بسبب تزامن البطولة مع امتحانات المدارس، وهو الأمر الذي جعله بعيداً عن المشاركة رغم جاهزيته الفنية.

مشاركة ناجحة

وكان حمدان ذو الاثنا عشر ربيعاً مفاجأة البطولة الماضية بوصفه أصغر لاعب وصاحب حضور فني مبهر جعل جميع الجمهور يسانده ويدعمه بحرارة في الدقائق الخمس التي شارك فيها مع كبار النجوم في مواجهة كانت تحصيل حاصل لا تؤثر نتيجتها على موقف الفريقين في سباق الترقي لربع النهائي، وهو الأمر الذي حول المواجهة إلى ساحة لاختبار موهبة حمدان الدوخي الذي اجتاز الاختبار بنجاح.

تطلعات شرقاوية

وأكد حمدان أنه يتطلع للوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة ممثل مدينة الشارقة في دوري الخليج العربي، وهو الآن لاعب في فريق تحت 14 سنة بنادي الشارقة، واعتبر دعم الجماهير الكبير له في أول مشاركة له مع عمالقة كرة الصالات في النسخة الماضية بمثابة حافز له لتطوير قدراته وصولاً للفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة.