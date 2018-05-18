الجودو يدشن الألعاب الفردية في «رمضانية زايد»

تنطلق اليوم، منافسات الجودو للرجال والسيدات، في بطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي دشنت فعاليتها أمس، في نسختها الـ 22، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتتضمن 9 ألعاب رياضية.

وتحتضن صالة المقطع بنادي وفندق نادي الضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بطولة الجودو للجنسين، وسط مشاركة مفتوحة، بلغت حتى مساء أمس، 80 لاعباً، وتأتي المشاركة فيها دون قيد أو شرط، لتكون مفتوحة للجميع، ضمن بطولة زايد الرياضية، ويغلق باب الاشتراك فيها عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، قبيل انطلاق المنافسات التي يسبقها عملية الميزان لكافة اللاعبين، وفقاً للائحة البطولة.

الفئات والأوزان

وتتضمن لائحة المشاركة، إقامة منافسات البطولة وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للجودو، وتشمل فئات وأوزان منافسات البطولة، فئة تحت 15 - 16 ـ 17 سنة لمواليد 2001 و2002 و2003، وأما أوزان 50 و60 و73 و90 وفوق 90 كغ، فقد تحددت لمواليد 2000 و1999 و1998، فيما تحددت أوزان الرجال بتحت 55 و66 و81 و100، وفوق 100 كغ.

وتشمل منافسات الجودو للسيدات، أوزان تحت 48 و57 و70 و78 وفوق 78 كغ، وأعطت اللائحة، اللجنة المنظمة، الكثير من الصلاحيات، بشأن تنظيم المنافسات، بما يكفل التكافؤ لكافة المشاركين، والعمل على نجاح البطولة التي تحمل اسماً غالياً، والتي تقام منافساتها بطريقه خروج المغلوب لكل لاعب يشارك في وزن واحد، ولا يسمح بمشاركة اللاعب في فئتين عمريتين مختلفتين.

تهنئة القيادة

وتقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل، أن يعيد المناسبة العظيمة على دولة وشعب الإمارات، وهي في مقدم الدول، بفضل قيادتها الرشيدة.

كما هنأ رئيس اتحاد المصارعة والجودو، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، بالمناسبة الكريمة، وثمّن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الدائم للرياضة والرياضيين.

عاصمة التميز

وأشاد بن ثعلوب بالجهود المخلصة التي ظل يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي أسهم بدور كبير في إبراز الألعاب الرياضية بشكل عام، والفردية على وجه الخصوص، ما جعل من أبوظبي عاصمة للتميز.

وأعرب رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عن سعادته بالنجاح اللافت، الذي ظلت تحققه بطولة زايد الرياضية الرمضانية السنوية المفتوحة، بفضل جهود اللجنة العليا المنظمة، برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، ليكون عنوانها النجاح الدائم عاماً بعد عام.

زايد المؤسس

وقال بن ثعلوب: تتجدد انطلاقة البطولة، وهي تتزين باسم زايد الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، قيمة ومكانة وأهداف البطولة كبيرة، وهي داعمة للتفاعل الرياضي والمجتمعي في مختلف الألعاب، خلال ليالي الشهر الفضيل، وأصبحت كرنفالاً للعديد من الأنشطة الرياضية.

كما ساهمت في انتشار الكثير من الرياضات الفردية خاصة، ودعمت الرياضيين من خلال توفير منصة حيوية حافلة بتواصل الشباب والرجال والفتيات والسيدات، وممارسة الرياضة بموقع واحد، وتحت مظلة وأهداف البطولة المتميزة، ما ساهم في خلق المزيد من فرص الاحتكاك.

النموذج الأروع

وتابع الدرعي: لقد ظلت عاصمتنا الحبيبة، تقدم النموذج الأروع عند استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، التي ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة بمختلف أشكالها، الفردية والجماعية، ما يرفع أسهمها بمصداقية لدى العالم الخارجي، الذي ظل يتابع باهتمام، ما تقدمه الإمارات يوماً بعد آخر، من نجاحات تجاوزت حدود الوطن، استثماراً للدعم السخي الذي تلقاه مسيرتنا الرياضية من القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وهو ما ساهم في إعلاء راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم المتقدمة.

نزالات «التمهيدي»

تبدأ نزالات الدور التمهيدي عند التاسعة مساءً، بعد إجراء عملية القرعة، ويحق لكل نادٍ أو جهة مشاركة، الدفع بعدد 24 لاعباً كحد أقصى، وكلف مدير كل فريق، بالتوقيع على كشف الفحص الطبي للمشاركين، دون تحمل اللجنة المنظمة أي مسؤولية.